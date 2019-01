Influenza | colpiti oltre 3 6 milioni di italiani | arriva il picco stagionale

L’ Influenza avanza : colpiti 323mila italiani nella prima settimana del 2019 : L’influenza avanza : nella prima settimana del 2019 sono stati colpiti 323mila italiani , facendo registrare un livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti, paragonabile a quello delle stagioni 2010-11 e 2014-15. Come segnala il bollettino InfluNet, dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio della sorveglianza, complessivamente si sono registrati 1,8 milioni di casi. I più colpiti sono i bambini al di sotto dei ...

Influenza : in arrivo il picco - 1.5 mln di italiani già colpiti : Contagiati soprattutto i bambini sotto i 5 anni. Marche, Abruzzo e Campania le regioni con più casi. Prima vittima in Veneto: un anziano di 71 anni, non vaccinato - Il picco è previsto per la fine di ...