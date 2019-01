Infezioni delle ghiandole sessuali accessorie maschili e fertilità

fondazioneserono

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Lee le infiammazionisono patologie frequenti nei giovani maschi. Si calcola infatti che possono colpire una percentuale di giovani sessualmente attivi compresa tra il 9 e il 15%. Tali patologie hanno un alto impatto sulla qualità della vita dei giovani pazienti, sia per la sintomatologia, spesso varia, coinvolgente talvolta più apparati, sia per la difficoltà che i sanitari incontrano nell'impostare terapie adeguate e risolutive. Ma, a parte questo aspetto certamente importante, bisogna sottolineare che esiste una documentata ed evidente presenza di anomalie dei parametri seminali legate a tali patologie, che possono variare e andare dalla diminuzione del numero degli spermatozoi alla modifica della stessa struttura dello spermatozoo, sino ad arrivare, per fortuna in rari casi, alla completa assenza degli stessi nel plasma ...