In vacanza il 51% degli italiani preferisce il bere alle escursioni

notizie.tiscali

: #Occasione #UsatoGarantito ???????????????????????????????????? FIAT 500L 1.3 Mlj km 51.000 Garanzia + Vacanza, Ok Neopatentati, disp… - RampiniAutoSrl : #Occasione #UsatoGarantito ???????????????????????????????????? FIAT 500L 1.3 Mlj km 51.000 Garanzia + Vacanza, Ok Neopatentati, disp… - RampiniAutoSrl : #Occasione #UsatoGarantito ???????????????????????????????????? FIAT 500L 1.3 Mlj km 51.000 Garanzia + Vacanza, Ok Neopatentati, disp… - RampiniAutoSrl : #Occasione #UsatoGarantito ???????????????????????????????????? FIAT 500L 1.3 Mlj km 51.000 Garanzia + Vacanza, Ok Neopatentati, disp… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) ... per il 44%intervistati la cosa più importante da tenere presente al momento di prenotare è stata la qualità e la varietà della ristorazione a bordo, per il 21% gli spettacoli, per il 12% le ...