In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Gennaio | Oste | il vino è buono? La società Telt

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Gennaio : Nessuno mi può giudicare. Salvini chiede al Senato di salvarlo : Politica e Pm Processo Salvini, panico M5S e l’ipotesi dell’autodenuncia In difficoltà – Conte e i 5Stelle: “Sulla Diciotti il governo fu unanime”. Il Movimento non può bloccare i giudici, ma i suoi ministri potrebbero chiedere di essere processati di Luca De Carolis Meglio i giudici di Marco Travaglio Dopo aver voltato gabbana sul Tav, le trivelle, le accise e i rimpatri dei clandestini, il nostro ministro dell’Interno tutto d’un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Gennaio : Afghanistan. Trump si ritira - in Italia si litiga : Il dossier Afghanistan, gli Usa pronti alla pace. Ma in Italia si litiga In ordine sparso – La Difesa annuncia il possibile ritiro dei militari. I 5Stelle festeggiano, la Lega frena. Moavero: “Lo apprendo ora” di Salvatore Cannavò Il madamino di Marco Travaglio Da mesi ci domandiamo come faccia Salvini a fare tutto quel che fa: a comiziare da un capo all’altro d’Italia, a consumare 7-8 pasti al giorno da postare sui social, a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Gennaio : Il 3 marzo si vota nei gazebo per la scelta del nuovo leader democratico : Patti Pd, primarie light: Gentiloni porta tutti su Zingaretti I big si organizzano per il dopo 3 marzo. L’ex premier sarà il prossimo presidente dem. Minniti sceglie il Governatore, i renziani “mollano” Martina per Giachetti di Wanda Marra Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La gara. “Di Maio e Salvini? Non giochiamo a chi è più stupido” (Nathalie Loiseau, ministra del governo francese agli Affari europei” (repubblica.it, 23.1). ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Gennaio : Tav - il contro-dossier della Lega è un frullato di dati già smentiti : Il caso Tav, guerra finale della Lega a colpi di (vecchi) numeri I veri costi – Saltata ogni ipotesi di compromesso su un progetto “ridotto”, Salvini pronto a contestare l’analisi costi-benefici degli esperti di Toninelli di Stefano Feltri Censori & ballisti di Marco Travaglio Fermi tutti, nessuno si muova: la democrazia è in pericolo, il golpe è in agguato. Non quello in Venezuela, che piace un sacco ai sinceri democratici. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Gennaio : M5S : “Sì al processo Salvini”. “Se lo vuole - lo avrà” : Caso diciotti I 5Stelle al martire Salvini: “vuole il processo? L’avrà” Il duello – Il vicepremier: “Avrei voglia di essere convocato dal tribunale di Catania”. E il M5S vira verso il sì ai giudici: “Noi non ci neghiamo mai alla giustizia, restiamo in linea” di Luca De Carolis Il giudicimputato di Marco Travaglio Se la magistratura italiana non fosse indipendente da ogni altro potere e obbligata a procedere su ogni notizia di reato, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Gennaio : In Parlamento la richiesta di autorizzazione a procedere : Indagine sul leghista L’alleato nei guai: ora M5S dovrà decidere chi salvare Entro un mese la Giunta per le autorizzazioni dovrà rispondere al Tribunale dei ministri: determinante il voto 5 Stelle di Ilaria Proietti Comunisti col Rolex di Marco Travaglio Essendo poco pratici del ramo, prendiamo ogni giorno diligenti appunti su caratteristiche e requisiti della sinistra italiana in piena riscossa contro il governo destrorso che stanzia 7 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Gennaio : Macron nasconde i terroristi : “Niente richieste dall’Italia” : Dopo Battisti I nove terroristi italiani che Parigi non consegna La Francia nega, ma le richieste del governo ci sono: alcune sono senza risposta di Alessandro Mantovani e Ferruccio Sansa Il popolo sono me di Marco Travaglio Se non lo vedessimo sovente in tv o in fotografia, ma ne leggessimo soltanto i pensieri leggermente retrò, il professor Sabino Cassese ce lo immagineremmo con la parrucca bianca e il codino infiocchettato, il volto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Gennaio : Alla Lega non basta chiudere i porti : vuole pure privatizzarli : Privatizzazione porti Spa, con l’idea leghista di aprire ai privati si rischia una svendita in stile Pireo L’intenzione del Carroccio è di trasformare le Autorità portuali in Spa in mano agli enti locali. Che potranno attirare nuovi capitali, come in Grecia di Andrea Moizo Bel suol d’amore di Marco Travaglio Non è vero che i partiti italiani di maggioranza e di opposizione non abbiano più un minimo comun denominatore. Uno ce l’hanno: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Gennaio : : CRisi Macron reagisce a Di Maio: l’imbarazzo della Farnesina Il vicepremier aveva detto: “I transalpini impoveriscono l’Africa” Convocata l’ambasciatrice italiana, Moscovici: “Siete irresponsabili” di Carlo Tecce Sovranisti per forza di Marco Travaglio Uno fa di tutto per non diventare sovranista, poi legge che il Fondo monetario internazionale accusa l’Italia nientemeno che di “frenare l’economia mondiale”: e solo oggi, all’improvviso, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Gennaio : Dopo il sabato di morte nel Mediterraneo - ieri altri 100 migranti su un barcone hanno lanciato l’Sos : Mediterraneo “Fate presto, congeliamo”, ma i soccorsi tardano ore Sos al largo di Misurata – Cento persone nel panico su una barca in panne: Libia, Malta e Italia si rimbalzano le responsabilità. Poi il pressing di Conte su Tripoli di Camilla Tagliabue Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il garantista. “Storia di un asse invisibile, e indicibile, che avvicina le idee della Lega e del Pd. L’alta velocità, le grandi opere, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio : Arriva il Listone dei Disperati. E Romani (FI) si aggrappa : “Ormai siamo simili - interessati a un progetto comune” : Un Listone per “nascondere” il Pd e aprire ai delusi di B. Il ruolo di tessitore di Gentiloni, pontiere tra Calenda e Zingaretti, ma Renzi non ci sta e Lotti critica il progetto. L’unica certezza: sparisce il simbolo del Pd di wa.ma. Maria Antonietta Boschi di Marco Travaglio Casomai qualcuno credesse ancora alla favoletta del Pd “di sinistra”, ha provveduto Maria Elena Boschi a sfatarla con la memorabile battutona sullo Stato sociale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio : Sono 52 i colpevoli al processo “spese pazze” che ieri ha visto la sentenza di primo grado : Milano Condannati Romeo, Bossi jr. e Minetti: “Ora il salva Rixi” Spese pazze in Lombardia – colpevoli in 52 tra cui il capo dei senatori leghisti, il Trota e l’igienista dentale di B., ma in appello può arrivare la sorpresa di Davide Milosa Sì Tavor di Marco Travaglio Appena nacque il governo Conte, pubblicammo un collage degli oracoli e oroscopi catastrofisti dei signorini grandi firme sull’Apocalisse prossima ventura. I nostri ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio : Reddito e quota 100 sono legge. Adesso parte la corsa a ostacoli : Il Decretone quota 100 e Reddito: Varate le due misure simbolo. Se si sfora scattano tagli lineari Il provvedimento – Il Consiglio dei ministri approva, ora parte la corsa a ostacoli per far funzionare tutto prima delle elezioni europee di maggio di Stefano Feltri 2 manette e 2 misure di Marco Travaglio Che Bonafede abbia sbagliato, e di grosso, con quell’imbarazzante autovideo su Facebook travestito da secondino di Battisti non c’è ...

Cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 17 gennaio 2019 : In cronaca la diagnosi del chirurgo monzese Sganzerla che ha chiarito le cause della morte del poeta Giacomo Leopardi, la prima intervista all'ex pm Alfredo Robledo neo presidente della Sangalli, il ...