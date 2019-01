In arrivo le uova Ogm che aiutano a guarire dal cancro

In arrivo una nuova statua dedicata a Dark Souls - accendiamo il nostro Falò : Se siete degli appassionati di Dark Souls, conoscerete bene l'importanza del Falò nella lore di gioco, per cui questa peculiare statua dedicata proprio al Falò farà sicuramente piacere a tutti i fan della saga.Quando pensiamo ad una statua pensiamo ad un personaggio di un franchise, ma in questo caso si tratta del Falò, riprodotto in scala 1:6 come tutte le altre statue prodotte fin ora, ma con una particolarità: potremo accenderlo. Una volta ...

Fortnite : in arrivo una nuova Pop-Up Cup denominata "Architect" che consentirà ai giocatori di modificare le strutture degli avversari? : Fortnite INTEL ha svelato un'interessante informazione riguardo a una possibile nuova Pop-Up Cup ancora da annunciare.Rovistando all'interno dell'API dell'evento, infatti, è stata individuata una stringa di testo in cui è presente un riferimento alla modalità "Architect", che permetterebbe ai giocatori di modificare le strutture avversarie; cosa che, normalmente, non è possibile, in quanto è consentito intervenire solo sulle proprie.Le Pop-Up ...

Formula 1 - Rosberg : 'Vettel dovrà gestire meglio pressione. arrivo Leclerc nuova sfida per lui' : Nico Rosberg, campione del mondo nel 2016, ha parlato ai microfoni di Sky Sports News della sfida che attende Sebastian Vettel nel 2019: " La pressione è alta, assolutamente . Seb la sentiva già l'anno scorso e il fatto di ...

Clash Royale : Nuova Arena - Carta e Modalità in arrivo : Se in questi giorni avete giocato a Clash Royale, sarete sicuramente a conoscenza dell’imminente arrivo di un nuovo aggiornamento, il quale introdurrà una Nuova Arena, Carta e modalità, scopriamo di cosa si tratta. Le novità in arrivo per Clash Royale Iniziamo dalla Nuova Carta “spaccamuro”, la quale permetterà ai giocatori di evocare sul campo di battaglia 2 scheletri dotati di barili esplosivi. ...

Popolazione anziana in aumento a Ravenna - in arrivo una nuova struttura : Posa della prima pietra per La Rosa dei Venti Una risposta a un bisogno tangibile che arriva dal mondo della cooperazione. Il bisogno c'è ed è tangibile: la Popolazione anziana è in forte aumento ma ...

Lamezia - in arrivo il "Calabria Fest" - festival della nuova musica popolare contemporanea : L'evento si svolgerà in cinque giorni: i primi due legati ad iniziative collaterali e gli altri tre con spettacoli serali durante i quali ci saranno le finali tra artisti e band selezionati a livello ...

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? [Agg.1 Bari] : [Aggiornamento1 03/01/2018] Secondo le indiscrezioni raccolte e diffuse da Petri.com, la serie di Webcam 4K sarebbe attualmente indicata all’interno delle mura di Redmond con il nome in codice “Bari” per quanto riguarda Windows 10 (no, non è uno scherzo) e “Aruba Camera” per Surface Hub 2S. Articolo originale, Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante ...

Il Gossip impazza per Belen - in arrivo la nuova storia d’amore? (VIDEO) : L'articolo Il Gossip impazza per Belen, in arrivo la nuova storia d’amore? (VIDEO) proviene da BlogItalia.News.

Fallout 76 : una nuova patch importante è in arrivo a gennaio : Bethesda ha annunciato il rilascio imminente di una nuova, corposa patch per Fallout 76. La notizia, come apprendiamo da Gamingbolt, è apparsa sul sito ufficiale della compagnia.Oltre ai classici miglioramenti di stabilità, l'aggiornamento prevede la risoluzione di una serie di problematiche evidenziate dalla community, per un totale di oltre 150 miglioramenti (stando a quanto dichiarato). In particolare, i fix riguarderanno problemi riscontrati ...

Nuova patch Fallout 76 in arrivo dal 14 gennaio - ancora modifiche da Bethesda : Sono stati primi mesi di vita videoludica indubbiamente molto complicati quelli di Fallout 76, l'ultimo capitolo della serie Bethesda ad approdare sugli scaffali. Numerose le polemiche che hanno preso vita all'interno delle varie community online, con i fan che non hanno mancato di far sentire la propria voce in merito alle svariate problematiche che affliggevano il gioco dal day one. Chiaramente il team responsabile del titolo non è stato di ...

L’arrivo di Paquetà cambia nuovamente il Milan : l’idea tattica di Gattuso : Il Milan dopo l’arrivo di Paquetà si appresta a cambiare volto tatticamente, rinunciando probabilmente alle due punte statiche lì davanti Il nuovo acquisto del Milan di Elliott è stato presentato ieri ai tifosi rossoneri. Si tratta del brasiliano Paquetà, centrocampista offensivo dalle enormi qualità, che potrà dare nuova linfa alla squadra di Gennaro Gattuso, un po’ in difficoltà in fatto di uomini in mediana e nel ...

In arrivo una nuova ondata di gelo al Centrosud - neve anche a bassa quota. Ecco le regioni più colpite : neve a quote pianeggianti nelle Marche ed in Abruzzo; fiocchi che imbiancheranno diverse città del Centrosud, ed in particolare L'Aquila e Campobasso; temperature in calo anche di 5-7 gradi. E' in ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Devil May Cry 5 : una nuova demo per PS4 e Xbox One è in arrivo il prossimo mese : Capcom ha pubblicato una demo di Devil May Cry 5 per Xbox One a dicembre, ma se non l'avete provata, avete ufficialmente perso la vostra occasione, in quanto la versione di prova è stata tolta dallo store Xbox, anche se è ancora riproducibile se scaricata in precedenza. Ma niente paura! Se vi siete persi questa demo - o se siete possessori di PS4 e non avete ancora messo mano al gioco - il prossimo mese riceverete un nuovo assaggio di DMC5. Come ...