huffingtonpost

: Il vortice polare spaventa gli Usa: temperature fino a -50 gradi. L'allarme: 'Non uscite di casa, rischio congelame… - HuffPostItalia : Il vortice polare spaventa gli Usa: temperature fino a -50 gradi. L'allarme: 'Non uscite di casa, rischio congelame… - granza10 : Il clima artico sta precipitando nel Nord America. ??? Il colpevole è il vortice polare. Sotto un modello utilizza… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Nord America: lobo del vortice polare verso Canada e Stati Uniti, in arrivo temperat… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Gli Stati Uniti stretti nella morsa del gelo: abbondanti nevicate epolari (sceseai -50) hanno portato all'allerta meteo in diversi stati del "Midwest", dal Nord Dakota all'Ohio, dove potrebbero essere registrate lepiù basse degli ultimi vent'anni. Come riporta HuffPost Us, i meteorologi hanno affermato che il freddo record potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la vita degli abitanti. Nella giornata del 30 gennaio, in Illinois i venti freddi potrebbero portare lea -55."Stiamo parlando di potenziali problemi di congelamento e ipotermia, che potrebbero verificarsi in pochi minuti, o addirittura secondi", ha detto Brian Hurley, meteorologo del Weather Prediction Center. Scuole e uffici pubblici chiusi per precauzione, mentre finanche strutture come gli zoo cittadini chiudono i battenti. La Chicago Zoological Society, per ...