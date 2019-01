Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano | boom di ascolti per la serie

optimaitalia

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Il debutto diinè un. Lacon Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share.Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delleRai. Prima di lui, Il Commissarioe Maltese in Francia, che sono riusciti ad attrarre un gran numero di spettatori davanti allo schermo. I risultati diinconfermano, ancora una volta l'interesse del pubblico internazionale per la serialità made in Italy. Per il nostro Paese è un grande riconoscimento, "a dimostrazione della capacità della nostra fiction di trasmettere all'estero la qualità e il valore del ...