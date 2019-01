Il soccorritore parla del ritrovamento di Julen nel pozzo | ' È stato terribile'

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019)è morto intrappolato nelnel quale è caduto durante una giornata in famiglia, lo scorso 13 gennaio. Tutto il mondo ha sperato fino alla fine che il piccolo si potesse salvare, ma dopo 13 giorni di lavoro i soccorritori hanno trovato il piccolo morto. Il primo a individuareNicolas Rando.L'impegno senza tregua dei soccorritori Nicolas Rando fa parte del Greim, un gruppo specializzato nelle operazioni di salvataggio in montagna e nelle grotte. L'uomo ècontattato il 13 gennaio e gli èspiegato che c'era un bambino che era caduto in unda salvare, immediatamente Nicolas si è reso disponibile a partire e raggiungere Malaga per cercare di recuperarevivo.Lui e tutti gli altri soccorritori, circa trecento, hanno lavorato senza sosta nel disperato tentativo di raggiungere il piccino ancora vivo e restituirlo alla sua famiglia. Le ...