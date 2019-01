IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 31 gennaio 2019

Il SEGRETO anticipazioni 31 gennaio 2019 : Adela rinuncia alla sua scorta : Dopo la reazione delle sue tre guardie del corpo allo scoppio di un petardo, la maestra crede non sia il caso di averli più vicino.

Anticipazioni Il SEGRETO Trama Puntate 4-10 febbraio 2019 : Raimundo Scompare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019: Raimundo segue Fernando e non ritorna più in Villa. Julieta trova l’arma… Anticipazioni Il Segreto: Julieta trova la pistola con cui Prudencio ha sparato a Saul grazie a Fernando Mesia! Raimundo scompare nel nulla mentre Basilio, lo stalker di Adela, si traveste da finto dottore per completare la sua opera! A Dolores sorge un dubbio: Don Berengario è ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO - Adela muore? Carmelo disperato : La morte di Adela nelle nuove puntate de Il Segreto? Una notizia tragica: Anticipazioni future spagnole Adela muore a Il Segreto? Anticipazioni spagnole non mancano e ci permettono di capire cosa succederà a questo personaggio. Per lei, le difficoltà non finiranno mai e dovrà combattere duramente per restare in vita… ci saranno anche dei momenti […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto, Adela muore? Carmelo disperato proviene ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 3 all'8 febbraio : Julieta si concede al Mesia - Adela è grave : Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate italiane de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 3 all'8 febbraio. In tale periodo, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire da una notizia che è rimasta celata a lungo: Fernando Mesia apprenderà che Maria è viva! Le novità riguarderanno anche il triangolo Isaac, Antolina ed Elsa dopo la scoperta di quest'ultima dell'identità del padre del bambino. Non solo: Julieta prenderà una decisione ...

Il SEGRETO anticipazioni : ANACLETO fa a IRENE una “strana” proposta di lavoro : Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato della crisi economica che dovrà affrontare Severo Santacruz (Chico Garcia): dopo aver perso tutte le sue aziende a causa di alcune strategie commerciali sbagliate, l’imprenditore investirà i suoi pochi risparmi per comprare i territori Las Lagunas ma andrà incontro ad un’altra amara sorpresa… Eh sì: dopo aver preso possesso delle terre per ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Julieta sequestrata ad un passo dalle nozze : Quando finalmente Saul e Julieta penseranno di poter tirare un sospiro di sollievo, Prudencio firmerà un altro crudele attacco alla coppia.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 30 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 30 gennaio 2019: Fernando tenta di sedurre Julieta, facendo arrabbiare Prudencio… Raimundo Ulloa, insieme al fido Mauricio, giunge alla casa dove incontrò Donna Francisca l’ultima volta, ma l’abitazione sembra deserta… Mauricio ritrova in giardino la pagina di un messale, ma evita di dirlo Raimundo… Elsa pone a Dolores molte domande su Antolina e la donna è felice di ...

Anticipazioni Il SEGRETO prossima settimana : Elsa delusa da Isaac - Adela entra in coma : Nuovo appuntamento incentrato sull’avvincente telenovela di origini iberiche “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di guardare la prossima settimana, la nuova protagonista Elsa Laguna cadrà in preda alla disperazione profonda, non appena Isaac Guerrero le dirà di essere il padre del figlio che aspetta la sua ex domestica Antolina. L’insegnante Adela invece, entrerà in coma dopo essere stata ...

Il SEGRETO anticipazioni 29 gennaio 2019 : Raimundo si mette alla ricerca di Francisca : Mentre Elsa cerca di scoprire chi è l'uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina incinta, l'Ulloa si mette sulla tracce di sua moglie.

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a venerdì 8 febbraio 2019: Elsa non accetta che Isaac sia il padre del bambino che Antolina aspetta e, dopo diverse ore passate nella sua stanza, affronta l’uomo per sottolineare di essere delusa da lui. Quando la Laguna lascia l’abitazione, Isaac pensa di inseguire la fidanzata ma Antolina avverte un improvviso dolore al ventre che lo costringe a rinunciare. ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : Julieta subisce un abuso nella foresta : La telenovela iberica Il Segreto continua a stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse su Antena 3 questa settimana ci sarà un bruttissimo avvenimento. Purtroppo riguarderà l’eroina di Puente Viejo, che sin da subito ha conquistato il pubblico con il suo coraggio. Si tratta di Julieta Uriarte che, dopo aver appreso che Adela sta male, deciderà di raccogliere delle bacche. La nipote di Consuelo non riuscirà nel suo intento perché ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Prudencio disposto a divorziare dalla moglie Julieta : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulle trame dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nei prossimi mesi su Canale 5 ci sarà il ritorno inaspettato di Gonzalo Castro, che darà avvio a dei cambiamenti. Il marito di Maria Castaneda, dopo aver rimesso piede nel suo paese natale, si alleerà con il nonno Raimundo Ulloa per sbarazzarsi una volta per tutte del nemico Fernando Mesia. Per ...