Il riconoscimento facciale è accusato di nuovo di “razzismo”

Per il Mit di Toronto - il riconoscimento facciale di Amazon è "razzista" : Studio canadese mette all'indice Rekognition, il sistema creato dal colosso fondato da Jeff Bezos. Che ha già messo questa tecnologia nelle mani delle forze dell'ordine statunitensi

TenYearsChallenge - l'hashtag virale nasconderebbe un programma di riconoscimento facciale : Non si tratta di complottismo. L'ipotesi, partita da Kate O'Neill, fondatrice di KO Insights, si è diffusa su importanti quotidiani e ha attratta l'attenzione anche degli esperti. Secondo alcuni, infatti, l'improvvisa viralità dell'hashtag #TenYearsChallenge avrebbe tutti i prerequisiti per far nascere dei sospetti su di esso. In poche parole, potrebbe essere un un metodo di raccolta dati dei visi. La questione ha subito creato un ampio ...

riconoscimento facciale arma per la discriminazione razziale - appello a Google - Amazon e Microsoft : Le tecnologie di Riconoscimento facciale sempre più sofisticate, sviluppate dalle aziende statunitensi per i loro prodotti, potrebbero essere usate dal Governo come arma per la discriminazione razziale, contro le minoranze religiose e l’immigrazione. È questa l’estrema sintesi della lettera aperta recapitata a Google, Amazon e Microsoft, sottoscritta da circa 90 associazioni fra cui American Civil Liberties Union (ACLU), Refugee and ...

WhatsApp - in arrivo lo sblocco dell'app con impronta digitale o riconoscimento facciale : WhatsApp è la famosa applicazione di messaggistica che ormai quasi tutti utilizzano per scambiarsi messaggi, foto, video, chiamare e video-chiamare. La piattaforma è da sempre in continuo aggiornamento ed al passo con i tempi, per far si che gli utenti siano soddisfatti e non passino alla concorrenza. Tra le ultime novità trapelate da un tweet di WABetaInfo, pare che i vertici dell'app stiano per distribuire un aggiornamento che permetterà agli ...

riconoscimento facciale - appello ai big della Silicon Valley : non datelo ai governi : Sono 85 le associazioni per i diritti umani e digitali che hanno sottroscritto la richiesta allertando su rischi e conseguenze della sorveglianza di massa con l'uso autorizzato della tecnologia

WhatsApp - riconoscimento facciale ed impronta digitale per accedere alle chat. Stop a fidanzati/e impiccione/i : TikTok, l'app più scaricata al mondo: quasi sconosciuta, ma ha rubato mercato ai colossi del web WhatsApp, in arrivo una funzione che piacerà ai più 'pettegoli' nei gruppi: ecco di cosa si tratta Un'...

Gli smartphone con riconoscimento facciale non sono tutti uguali - la tecnologia può fare la differenza sulla sicurezza : Oltre all’impronta digitale, molti dei moderni smartphone offrono all’utente la possibilità di usare il riconoscimento facciale per sbloccare il sistema. Un sistema sdoganato dal Face ID di iPhone X e ormai implementato su moltissimi modelli. In passato sono stati in molti a instillare dubbi sull’effettiva efficacia di questo metodo di sblocco, e alcuni casi di errore sono emersi con test ad hoc, anche molto ...

WhatsApp si potrà sbloccare con impronta digitale o riconoscimento facciale : (Foto: WaBetaInfo) Una delle prossime novità in arrivo su WhatsApp farà la gioia dei più paranoici. Stando a quanto riporta WaBetaInfo, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea stanno lavorando su un sistema di protezione in grado di proteggere ogni accesso all’app con la richiesta di un’impronta digitale o dell’autenticazione facciale. La novità è stata avvistata sulle versioni preliminari dell’app ...

A Torino un pusher è stato identificato grazie a un sistema di riconoscimento facciale : Aveva tentato di cancellare dai polpastrelli le impronte digitali tramite abrasione per poter dichiarare false generalità e risultare incensurato. Ma gli agenti della squadra mobile di Torino sono ...

Hertz adotta il riconoscimento facciale per noleggiare le auto in 30 secondi : Il noleggio auto sarà più veloce grazie alla tecnologia di scansione biometrica del volto. A decidere di usarla è Hertz, una delle più grandi aziende di noleggio auto, con il sistema che è stato battezzato “Hertz Fast Lane”. Realizzato in collaborazione con la società di sicurezza biometrica Clear, questo nuovo metodo è finalizzato ad accelerare il processo di noleggio auto. I viaggiatori potranno sbrigare le pratiche per ...

Microsoft : "Servono leggi per regolare l'uso del riconoscimento facciale" : 'Non pensiamo - ha aggiunto Smith - che il mondo possa beneficiare di una corsa commerciale che forzi le aziende a scegliere tra responsabilità sociale e successo sul mercato'. Serve quindi costruire ...

Microsoft : etico porre regole rigide al riconoscimento facciale : Il presidente Brad Smith ha annunciato in un discorso al Brookings Institution e in un post sul blog che è urgente iniziare a porre limiti al riconoscimento facciale per evitare uno stato di sorveglianza come descritto in "1984" di George Orwell.