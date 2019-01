Il personale dell’Aeronautica Militare giudice della prima prova in esterna di Masterchef

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Sarà una base, la 46ª Brigata Aerea di Pisa, ad ospitare laindell’ottava stagione diItalia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda giovedì 31 Gennaio su Sky Uno alle 21:15. Piloti e specialisti questa volta non saranno impegnati in volo a bordo dei velivoli da trasporto ma avranno una missione speciale: valutare i concorrenti in gara. Infatti saranno chiamati a giudicare i piatti preparati dagli aspiranti chef, accompagnati dai 4 giudicitrasmissione, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in una location unica, all’interno di uno dei Reparti operativiSarà un’occasione per aprire idealmente le portebase aerea al grande pubblico televisivo e far conoscere da vicino, sia pure in un contesto di intrattenimento, quello che ...