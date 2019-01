Il nuovo Motor Show che cambia nome e trasloca da Bologna a Modena

Merkel e Macron firmano un nuovo patto di amicizia : Il motore d'Europa siamo noi : Sottoscritto ad Aquisgrana l'aggiornamento del Trattato dell'Eliseo del 1963: insieme su difesa, sicurezza ed economia. Tusk: E' un accordo per l'integrazione europea, non alternativo

Cummins : il nuovo motore da 6.7 litri è il primo a fornire 1355 nm di coppia

Energica Motor - nuovo accordo commerciale in USA : Energica Motor Company continua ad espandersi negli Stati Uniti: è stato appena siglato un nuovo accordo commerciale con Hudson Valley Motorcycles nel significativo mercato dello Stato di New York. Il ...

General Motors - Il nuovo presidente è Mark Reuss : La General Motors ha nominato Mark Reuss nuovo presidente con validità immediata. Reuss, 55 anni, ha lavorato fino a oggi come responsabile dello sviluppo del prodotto e prende il posto lasciato da Dan Ammann, che è diventato amministratore delegato di Cruise, l'azienda del gruppo dedicata alla guida autonoma.Ammann guiderà Cruise. La notizia relativa al nuovo ruolo di Ammann era già stata confermata ufficialmente, mentre la nominata di Reuss è ...

F1 – nuovo motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il Nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul Nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

Porsche Macan S con nuovo motore V6 turbo : Porsche amplia la sua gamma di SUV compatti aggiungendo la potente Macan S. Il nuovo modello è equipaggiato con un nuovo propulsore V6 turbo benzina da 3 litri con filtro anti-particolato per motori a benzina. L’unità sviluppa una potenza di 260 kW (354 CV) ed eroga una coppia massima pari a 480 Nm, incrementando dunque […] L'articolo Porsche Macan S con nuovo motore V6 turbo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - le parole di Wolff sul nuovo motore spaventano la Mercedes : buone notizie per la Ferrari? : Il team principal della Mercedes ha parlato in occasione di un evento organizzato da uno degli sponsor del team di Brackley, soffermandosi sul nuovo motore 2019 Non arrivano buonissime notizie dal quartier generale della Mercedes, visto che il nuovo motore che sta nascendo a Brixworth ha già subito alcune battute d’arresto. photo4/Lapresse Voci e indiscrezioni comunque da prendere con le pinze, visto che difficilmente notizie così ...

MotoGP – Marquez e i primi segnali dopo Jerez : “quando si lavora su un nuovo motore…” : Marc Marquez si mostra soddisfatto dei progressi della sua Honda dopo la seconda giornata dei test di Jerez: lo spagnolo però è consapevole di dover lavorare su alcuni aspetti per trarre il meglio dalla sua moto dopo la seconda giornata di test passata sulla pista di Jerez, Marc Marquez torna a casa soddisfatto. La sua Honda va veloce e ha ancora molti margini di miglioramento. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il day-2 di Jerez, alle ...

Moto G7 Play : il nuovo smartphone di fascia media di Motorola : Arrivano le prime informazioni sul nuovo cellulare di Motorola dotato di disPlay con notch e singola fotocamera posteriore

MotoGp – Test Valencia - Marquez prova il nuovo motore e dà un’occhiata a Jorge Lorenzo : “per lui non è facile come per gli altri” : Marc Marquez commenta la sua seconda giornata di Test a Valencia: il pilota spagnolo terzo nella classifica dei tempi di oggi Nella seconda ed ultima giornata di Test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino Rossi. AFP/LaPresse Marc Marquez, ...

MotoGP Test Valencia Rossi : "Il nuovo motore non fa grande differenza" : La Yamaha chiude i Test di Valencia con il miglior tempo di Maverick Viñales e il 9° di Valentino Rossi, prestazioni che però non hanno sciolto le riserve sulla specifica di motore da scegliere per la ...