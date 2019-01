Il nuovo album di Rihanna tarda ad arrivare ma la popstar rassicura il pubblico | “La

AC/DC : Brian Johnson torna nella band per il nuovo album : Dopo aver abbandonato la band nel 2016 a causa dei problemi di udito, il cantante Brian Johnson ha confermato che tornerà negli AC/DC per lavorare al prossimo album in studio della band. Il ritorno Le voci di un suo ritorno negli AC/DC per le registrazioni del nuovo disco circolavano già da diversi mesi, da quando lui e il batterista Phil Rudd, insieme ai chitarristi Angus Young e Stevie Young sono stati fotografati fuori dai Warehouse Studios ...

E’ uscito il nuovo album dei lagrù dal titolo “Vegani al McDrive” : E’ uscito il 02.11.2018, edito da ‘Revubs’, il nuovo album dei lagrù dal titolo “Vegani al McDrive”. Il disco vuole

Moreno Donadoni : nuovo lavoro in tv - nuovo album e frecciatina a Raz Degan : News Moreno Donadoni: il lavoro a Sportitalia, le nuove canzoni e il ricordo dell’Isola dei Famosi Nuovi progetti televisivi e musicali per Moreno Donadoni. Il rapper lanciato da Amici è entrato a far parte della famiglia di Sportitalia, come annunciato dal diretto interessato in un’intervista concessa alla rivista Vero. Moreno, che oggi ha 29 anni, […] L'articolo Moreno Donadoni: nuovo lavoro in tv, nuovo album e frecciatina a ...

CARMEN : l'8 marzo esce il suo nuovo album : Il testo colpisce tutti per intensità e contenuti che sembrano appartenere a chi quei tragici istanti li ha vissuti sulla propria pelle suscitando un grande interesse nel mondo della critica, dei ...

Danny Carey rompe il silenzio : “Il nuovo album dei Tool uscirà ad aprile” (video) : Se lo stacanovista Maynard James Keenan afferma che le attese stanno terminando con un'opera già in fase di mixing, il batterista Danny Carey aggiunge carne al fuoco: il nuovo album dei Tool sta diventando un desiderio sempre più concreto dopo essere stato oggetto di leggende metropolitane, bufale, "trollaggi" e false indiscrezioni, ma soprattutto false attribuzioni puntualmente smentite dai membri della band. 13 anni dopo "10.000 days" ...

Tool : il nuovo album potrebbe uscire in aprile : Grandissima novità in casa Tool: grazie ad un fan della band statunitense, che è riuscito a registrare una dichiarazione del batterista del gruppo, è emersa la notizia che il nuovo e atteso album potrebbe uscire in aprile. Il nuovo album dei Tool Sicuramente il nuovo disco dei Tool è il più atteso del nuovo anno. Nel silenzio e nell'assenza di notizie, che lasciano il pubblico sempre in attesa di nuovi aggiornamenti, stavolta un fan ha colto in ...

Fedez - frecciatina al vetriolo di Ghali sul nuovo album e si intromette anche Gue Pequeno : E' scontro tra rapper sui social. In questi giorni, infatti, Fedez ha pubblicato il suo nuovo album di inediti Paranoia Airlines, con il quale sta provando a scalare le classifiche di vendita (anche se con molta difficoltà rispetto al grande successo dell'album con J-Ax). Non tutti hanno apprezzato il nuovo lavoro musicale di Fedez e tra questi vi è anche Ghali, che sui social, senza troppi mezzi termini ha detto la sua sul nuovo album del ...

Musica è il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio dopo Sanremo e già in pre-order in più versioni speciali : Si intitola semplicemente Musica il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio 2019 dopo la partecipazione del trio al Festival della Canzone Italiana, in scena dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston e in diretta su Rai1. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torneranno in gara al 69° Festival di Sanremo dopo averne già vinto uno nel 2015 con Grande Amore: stavolta concorreranno con un brano dal titolo Musica Che Resta, che farà ...

Paranoia Airlines/ Video - Fedez lancia il nuovo album tra collaborazioni e sperimentazioni 'finalmente solo' : Paranoia Airlines, Fedez lancia il nuovo album oggi, 25 gennaio, tra collaborazioni e sperimentazioni 'finalmente solo' dopo la collaborazione con J-Ax

Fedez e il nuovo album Paranoia Airlines - voglia di cambiare e prestigiose collaborazioni : Ci siamo, la data fatidica del 25 gennaio è arrivata. Oggi, attesissimo dai fan del rapper milanese, esce ‘Paranoia Airlines’, il nuovo lavoro discografico di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Nomi prestigiosi per quanto riguarda la produzione musicale, Michele Canova Iorfida (considerato uno dei più importanti produttori discografici italiani, alla sua prima collaborazione con Fedez), e Takagi & Ketra, il duo del pop che non ha ...

Ariana Grande - venerdì 8 febbraio esce il nuovo album : Thank you - next : Ariana Grande ha regala una nuova sorpresa a tutti i suoi fan. La popstar ha annunciato che venerdì 8 febbraio uscirà il suo nuovo disco : ' Thank U, next ', soltanto 6 mesi dopo 'Sweetener', l'album ...

Fedez - esce Paranoia Airlines : tutto sul nuovo album - : Mentre parla di se stesso, delle sue "paranoie" e della visione del mondo, dice: «I sogni sono fatti per chi si li può permettere». Dopo anni di successi e cambiamenti, oggi con questo album guarda ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ligabue con un grande debutto in copertina : È ufficiale la data d'uscita del nuovo album di Ligabue, del quale si conosce già il titolo. Il rocker di Correggio ha così deciso di arricchire questo giovedì di grandi annunci con il giorno esatto del suo ritorno discografico con Start, del quale ha già rilasciato Luci D'America. Il nuovo album sarà spedito sul mercato a cominciare dall'8 marzo, per cui è certo il suo ritorno dopo Made in Italy che ha rilasciato come primo concept album ...

nuovo album - festival di Sanremo e tour per Anna Tatangelo : Milano. «È una nuova Anna quella di questo disco e del prossimo Sanremo. Oggi faccio tutto senza paura. Avevo prestato