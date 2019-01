Il minatore che ha raggiunto Julen per primo | È stato terribile Ma abbiamo fatto

huffingtonpost

: RT @ManpowerGroupIT: Automazione e intelligenza artificiale porteranno ad un aumento dei posti di lavoro. Secondo l’ufficio di statistica d… - giovannirossi74 : RT @ManpowerGroupIT: Automazione e intelligenza artificiale porteranno ad un aumento dei posti di lavoro. Secondo l’ufficio di statistica d… - alevoutcinitch : RT @ManpowerGroupIT: Automazione e intelligenza artificiale porteranno ad un aumento dei posti di lavoro. Secondo l’ufficio di statistica d… - GiovannaFontan7 : RT @ManpowerGroupIT: Automazione e intelligenza artificiale porteranno ad un aumento dei posti di lavoro. Secondo l’ufficio di statistica d… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) "È toccato a me scendere per. È". Nicolas Rando fa parte del Greim, il team di salvataggio della Guardia Civile spagnola che ha provato a salvare il piccolo, bambino di 2 anni morto a causa della caduta in un pozzo a Totalan, in provincia di Malaga. Ècolui che è riuscito a raggiungere peril corpo, constatando il decesso. Rando èintervida Diario Sur. Il tentativo di salvarlo ha richiesto 13 giorni di lavoro, con la mobilitazione di oltre 300 persone. L'autopsia ha confermato che il bambino è morto il giorno stesso della caduta."Non era vivo: questa è la cosa peggiore. Madato tutto", ha detto al quotidiano spagnolo. "spotanta terra da poter fermare sette aerei". Rando èuno dei primi tra i minatori a scendere nel tunnel verticale parallelo per ...