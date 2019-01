Il MAR dedica la programmazione al mondo dell' infanzia | priorità dell' attuale

In 10 tappe mondiali il world tour dedicato a Gualtiero MARchesi : Il 4 febbraio a Parigi si inaugura il calendario europeo del tour in dieci tappe dedicato al Maestro della cucina italiana Gualtiero Marchesi. Con questo giro del mondo la Fondazione Gualtiero Marchesi, che ne è la promotrice insieme a Enit intende non solo celebrare il cuoco che ha elevato un onorevole mestiere artigiano alla dignità di arte, in un dialogo costante con la musica, le arti figurative, il design, la moda ma segnare un punto di ...

Emily Blunt dedica la vittoria al MARito : 'Sono così fortunata ad averti' : "Se non mi avessi scelto per questo ruolo, sarebbero stati guai per te". C'è anche dell'ironia nelle parole di Emily Blunt dedicate al marito, John Krasinski, regista del film che le è valso il premio ...

“Ti aspetto a casa” : la dolcissima dedica di Belen a De MARtino : Belen Rodriguez sorprende tutti con una dedica dolcissima nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino. Il ballerino e la showgirl si sono lasciati ormai da tempo, ma sono legati ancora da un sentimento fortissimo. Stefano non ha mai nascosto di aver amato solamente Belen, mentre lei ha spiegato più volte di aver cercato in ogni modo di salvare il suo matrimonio. Dopo l’addio la Rodriguez ha iniziato una relazione con Andrea ...

Belen Rodriguez - la dedica all’ex Stefano De MARtino fa sognare i fan : «Ti aspetto a casa» : Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Ad alimentare le speranze dei fan che li vorrebbero di nuovo insieme ci ha pensato la stessa argentina dedicando all’ex marito e padre di suo figlio Santiago una canzone d’amore in diretta radiofonica su Radio 105. Mentre il ballerino era in collegamento telefonico, Belen ha scelto di interpretare il brano “Vivimi” di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha ...

In memoria di MARio Silla Baglioni/ alla sala dei notari l'incontro dedicato al ricordo dell'ex sindaco di Perugia : UMWEB, Perugia - A pochi mesi dalla morte, é stato commemorato, nella sala dei notari, l'ex sindaco Mari Silla Baglioni, anche nella sua veste di assessore allo sport al tempo del "Perugia dei ...

All'ospedale S. MARia delle Croci di Ravenna un evento dedicato a Giancarlo Rastelli : L'Associazione Scienza e Vita Ravenna, in collaborazione con Gruppo Cultura AUSL Romagna, Hospice Villa Adalgisa, Istituto Oncologico Romagnolo, con il patrocinio di: AUSL Romagna, Ordine Professioni ...

SottoMARini gialli e inni alla pace : la linea uomo di Stella McCartney è dedicata ai Beatles : Chi meglio di lei. Sulle passerelle Menswear parigine appena concluse non sono mancati i riferimenti a grandissimi artisti del mondo della musica e, se in casa Vuitton la dedica gridava a Michael Jackson, ad omaggiare gli eterni Beatles non poteva che pensarci Stella McCartney . Era il 1968 quando Yellow Submarine debuttò con ...