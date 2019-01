Pil - Richetti : 'Boom? governo dei condoni ci ha portati in recessione' - : 'Mentre Di Maio vede il boom economico e Salvini parla solo di immigrati, il premier Conte dice che a breve l'Istat confermerà che l'economia è ferma e aggiunge che si aspetta un ulteriore rallentamento. Tecnicamente significa che torniamo in recessione, dopo tre anni di crescita. Ma tranquilli. Continuiamo pure a concentrare gli ...

Sea Watch - il governo : «Fra poco lo sbarco dei migranti». Ok da 6 Paesi : «Fra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco della Sea Watch». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del suo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Si...

Migranti - Giarrusso M5S 'Su diciotti decisione del governo - memoria del premier Conte e dei ministri' : Con un assist nei suoi confronti in serata era intervenuto il premier Giuseppe Conte affermando: 'la responsabilità politica è mia'. Stamattina il senatore Giarrusso ribadisce che fu 'una decisione ...

Il governo dei condoni : ecco tutti i regali a evasori e furbetti : La novità politica è che il condono si fa, ma non si dice. Il decretone fiscale varato d'urgenza dal governo Conte il 23 ottobre non usa quella parola imbarazzante. Ma contiene una serie di norme che ...

Il governo Conte è a rischioNel M5S è ora del rispetto dei Patti : Di Battista, Fico e i richini, Grillo, Paragone, Lannutti, De Falco e... Le divisioni e fibrillazioni interne del Movimento Cinquestelle stanno diventando una mina vagante politica e una seria minaccia quotidiana alla stabilità del governo Conte. Segui su affaritaliani.it

"Afghanistan addio". La fretta dei 5 Stelle di annunciare il ritiro : è scontro nel governo : Trasformare una volontà politica in decisione di governo con un'intervista al New York Times rischia, però, di rivelarsi azzardato. I primi a capirlo sono i leghisti. 'Nessuna decisione è stata presa,...

Dal governo stop al Cara di Mineo"E' la base dei clan - lo chiuderemo" : Cara di Mineo base della mafia nigeriana. Salvini: "Chiuderemo il centro entro l'anno". Il M5s: "Trasparenza rendicontanzione e comitato ad hoc e stop per lo stop alle mafie straniere" Segui su affaritaliani.it

Gilet Azzurri di Forza Italia domani in tutte le province per parlare dei danni del governo : Anniversario di Forza Italia, domani in piazza per parlare anche dei problemi che sta recando questo governo “domani per ricordare i 25 anni di Forza Italia saremo fra la gente, in tutte le province Italiane con i nostri Gilet Azzurri”: così su Fb Sestino Giacomoni, responsabile coordinatori regionali di Fi. Il 26 gennaio 1994 in tv la discesa in campo di Silvio Berlusconi. “Sarà un sabato di mobilitazione e di impegno ...

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda' : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

governo : tensioni su tav. Lega : basta con politica dei no : Dopo l'intesa sulle trivelle tra Lega e movimento 5 stelle restano le divergenze su una politica fatta soprattutto dai no, l'accusa del Carroccio. Ora le tensioni si spostano sulla tav con i 5 stelle che però ribadiscono il no alla realizzazione dell'opera se i costi supereranno i ...

Il governo ha chiuso uno dei centri per rifugiati più grandi d'Italia : Il Cara di Castelnuovo di Porto, il secondo centro per rifugiati più grande d'Italia, è in via di chiusura, ufficialmente per lo scadere al 31 gennaio dell'appalto gestito dalla cooperativa Auxilium. Ma è certo che il suo smantellamento risente degli effetti del decreto sicurezza. Il Pd parla di "deportazione inaccettabile" mentre Salvini - in diretta Facebook - assicura che coloro i quali erano lì "con diritto" saranno solo trasferiti, ...

