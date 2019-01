Blastingnews

: Il giallo di Jessica, 15enne sparita da Bolzano: ritrovata in un appartamento di Venezia - Noemithestar : Il giallo di Jessica, 15enne sparita da Bolzano: ritrovata in un appartamento di Venezia - Claudicans : RT @dedaIux: @demotivatrice10 Quanto mi piacerebbe essere l'assassino in un episodio de La Signora in Giallo. Quella 'ficcanaso' (mai rompi… - inadeguata : RT @dedaIux: @demotivatrice10 Quanto mi piacerebbe essere l'assassino in un episodio de La Signora in Giallo. Quella 'ficcanaso' (mai rompi… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Si è risolto nei migliori dei modi ildi, la quindicenne diche aveva fatto perdere le sue tracce nei giorni scorsi. La ragazzina è statain unanel cuore diin compagnia di altri quattro ragazzi (tutti minorenni). La mamma, Natascha Grumser, nei giorni scorsi aveva lanciato un accorato e disperato appello dalla sua pagina Facebook.Il ritrovamento Natascha Grumser, la mamma diGarofalo, può finalmente tirare un sospiro di sollievo: sua figlia è stata finalmente. Secondo quanto si apprende, la ragazzina era in undi Dorsoduro, uno dei sestieri difamoso non solo per i suoi importanti musei, ma anche per essere uno dei punti di ritrovo più amati dagli universitari della città.La quindicenne era in compagnia di altri quattro giovani, tutti minorenni: una ragazza italiana e tre ragazzi ...