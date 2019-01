Il disegno di legge «anti-Ryanair» del governo | la firmataria è una hostess Alitalia Il

Filippine. Criminali a soli 9 anni - il disegno di legge che fa discutere : Sono sempre più i ragazzini sfruttati dai trafficanti di droga nelle Filippine. Da qui la proposta di legge per "proteggere" i minori, che comunque non andranno in carcere, ma sottoposti a misure come la riabilitazione e l’inserimento. Ma le opposizioni non ci stanno: così “rischiano di essere Criminalizzati e stigmatizzati per tutta la vita”. .Continua a leggere

Cannabis - disegno di legge M5S per legalizzarla : Legalizzare la Cannabis un disegno di legge proposto dal M5S M5s deposita al Senato alcune proposte di legge per la legalizzazione dell’uso e della vendita della Cannabis e dei suoi derivati e scoppia un nuovo caso con gli alleati di governo. “Le proposte sulla legalizzazione dell’uso della Cannabis non sono concordate. È un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell’agenda della Lega” avverte il ...

Bolzano - l’intesa tra Svp e Lega scricchiola per il disegno di legge di Roberto Calderoli sulla riforma dei collegi : L’intesa tra Sudtiroler Volkspartei e Lega per Salvini premier, accettata come un matrimonio d’interesse da parte di entrambi i partiti dopo le elezioni provinciali d’autunno, mostra crepe, infedeltà e ragioni di scontro prima ancora di nascere. Tutta colpa del disegno di legge costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari e che in Trentino Alto Adige porterebbe una riduzione dei deputati da undici a sette e dei ...

Manovra - il Wwf : “Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019 consolidano e estendono la privatizzazione delle spiagge italiane” : Si rafforza e si estende la privatizzazione delle spiagge italiane. Con i due emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019, proposti dalla maggioranza in Senato, non solo si consolida la permanenza sino al 2020 di strutture amovibili sui nostri litorali e si prorogano di fatto, per un massimo di 25 anni, le concessioni demaniali degli stabilimenti balneari in spregio alla Direttiva europea sulla concorrenza Bolkenstein (che imporrebbe le ...

Manovra : dall’ecotassa alle pensioni d’oro - ecco come cambierà il disegno di legge : Le coperture per arrivare a una revisione al ribasso del rapporto deficit/Pil (che passa dal 2,4 al 2,04%) ci sono e i tre miliardi necessari sono stati reperiti dal Mef «nelle pieghe del bilancio». La quadra è stata trovata durante il vertice di domenica sera a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Fraccaro, Tria, Garavaglia e Castelli. Un in...

Il disegno di legge anticorruzione - punto per punto : Il disegno di legge anticorruzione incassa anche il secondo via libera da parte del Senato, e si appresta a compiere l'ultimo giro di boa verso l'approvazione definitiva. Il provvedimento, infatti, è ...