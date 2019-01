Il Da Vinci per il Navale | quali nuove da Roma?

Favoriti Sanremo 2019 – Da Ultimo a Il Volo : quote e pronostici di William Hill per il Vincitore della 69ª edizione : Chi sono i Favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2019? Le previsioni di William Hill sono tutte a favore dei giovani: Ultimo, Irama e Il Volo i nomi da tenere d’occhio In vista dell’inizio della 69ª edizione del Festival di Sanremo, William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, svela i pronostici sui cantanti in lizza per la vittoria dell’evento musicale e televisivo più atteso dagli italiani. Secondo le previsioni di ...

Brexit - riVincita May : sì alla modifica dell’accordo con l’Ue. Tusk : no a riaperture : La premier britannica ha ottenuto il sostegno del Parlamento per tornare a Bruxelles, riaprire i negoziati e ottenere cambiamenti vincolanti all'accordo con l'Unione Europea. Ma da Bruxelles arriva una doccia gelata: Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, ribadisce che «la backstop fa parte dell'accordo concordato e l'accordo non sarà riaperto o modificato»...

L'impronta di Leonardo Da Vinci in un'opera esposta a Cardiff : L'impronta del pollice di Leonardo in mostra a Cardiff. Per il 500esimo anniversario della morte dell'inventore - per il quale sono stati organizzati 12 eventi in tutto il Regno Unito -, verranno esposte nella città gallese alcune opere della collezione della Regina, tra cui un disegno dove si vede chiaramente L'impronta del pollice di Da Vinci. "Puoi sentire l'uomo a lavoro in questo disegno, col suo dito sporco di inchiostro", ha detto ...

Castellana Grotte. L’insegnante Agata Liegi uccisa sulla proVinciale per Putignano : Tragedia della strada nel Barese. Una quarantenne di Castellana Grotte è stata travolta e uccisa da un’auto dopo essersi fermata

5 euro - una grattatina e la sua vita cambia per sempre. Gratta e Vinci ‘da panico’. Ecco quanto ha vinto : La dea bendata è arrivata a Foligno, dove è stata realizzata una vincita da 1 milione 756 mila euro con il biglietto “Nuovo turista per sempre”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita “Buffet Stazione by Torgest sas”, in Piazzale Unità d’Italia. “Quando abbiamo scoperto che un nostro cliente si era aggiudicato una tale somma, siamo stati colti dallo stupore e dalla gioia, perché è la prima volta che viene realizzata ...

Mafia in proVincia di Palermo - sequestrati beni per 7 milioni : Palermo, 29 gen., askanews, - beni per 7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo, coordinata dalla Procura del capoluogo siciliano, nei confronti di Antonino ...

ProVincia di Modena : al liceo Tassoni - il progetto per un museo sugli strumenti scientifici storici dell'istituto : Un autentico viaggio nella storia della scienza Nella raccolta di strumenti scientifici custodita al liceo 'Tassoni' spiccano alcuni autentici gioielli che risalgono ai tempi della fondazione dell'...

In vigore l'ordinanza proVinciale per la pulizia delle aree verdi e delle pertinenze stradali : Garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione è l'obiettivo dell'ordinanza sulla circolazione stradale n. 6/2019, che impone ai proprietari di

Previsioni Meteo per Pisa e ProVincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Martedì 29 gennaio 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo una giornata con cielo sereno al mattino e al pomeriggio, dalla sera avremo cielo velato con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa. I Venti risulteranno deboli /assenti variabili I Mari risulteranno tra poco mossi e mossi Le Temperature risulteranno in calo con gelate al mattino. Criticità Meteorologiche: Nessuna ...

Super Bowl 2019 - tra gli spot ci sono già i Vincitori : Carrie Bradshaw e Drugo (Video) : Di spot, durante il Super Bowl 2019, se ne vedranno parecchi in onda sulla tv americana. E sicuramente tanti divertiranno il pubblico: ma ad una settimana dall'evento sportivo (che vedrà sfidarsi i New England Patriots ed i Los Angeles Rams), trasmesso da noi in diretta su Raidue, si può già sbirciare su Youtube quali saranno alcuni degli spot trasmessi durante la gara. E sembra già esserci un vincitore.Trenta secondi di spot, durante l'evento ...

Verifica Vincite Sisal : Lotto - Superenalotto e Superstar. Come fare : Verifica vincite Sisal: Lotto, SuperenaLotto e Superstar. Come fare Spesso non si ha il tempo di assistere in diretta alle estrazioni dei giochi a premi a cui abbiamo giocato. Oppure, più semplicemente, si tenta la fortuna per poi dimenticarsi di controllare l’eventuale vincita. Eppure, grazie al sistema online di Verifica vincite Sisal, sarà possibile rapidamente e semplicemente controllare i numeri vincenti nel giro di pochi minuti. ...

I Vincitori ai SAG Awards 2019 per le serie tv con un omaggio ad Alan Alda : da La fantastica signora Maisel a Sandra Oh e This is Us : Nuovo giro di premi per il mondo delle serie tv e i suoi protagonisti e questa volta sono i SAG Awards 2019 a premiare i soliti noti (l'ormai lanciatissima La fantastica signora Maisel) e a lanciare ufficialmente la corsa verso gli Oscar, almeno per quelli che sono le star del grande schermo. Con orgoglio nella lista delle serie tv e dei premiati in questa sezione vorremo un po' aggiungere anche Rami Malek il nostro Mr Robot che ha spiccato ...

Previsioni Meteo per Pisa e ProVincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Lunedì 28 gennaio 2019 Piogge Sparse A Pisa e Provincia avremo un graduale miglioramento delle condizioni Meteo con residue precipitazioni al mattino. Dal pomeriggio i cieli risulteranno parzialmente nuvolosi. Quota Neve in calo con fiocchi dai 500/600m in sede Appenninica. I Venti risulteranno in rotazione da Libeccio Sud Ovest a Maestrale Nord Ovest con intensità moderata lungo costa più ...