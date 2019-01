Il creatore della serie Metro esprime il suo disappunto sull' esclusività temporale del

eurogamer

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Questa settimana il publisher Deep Silver ha annunciato che la versione PC dell'attesissimoExodus sarà in esclusiva Epic Games Store (nuovo negozio digitale di Epic Games). Sembra che però il, (è tratto da unadi romanzi) Dmitry Glukhovsky non sia molto d'accordo con questa decisione.Come riporta GameRevolution, su Instagram un utente ha affermato di come Glukhovsky stesse uccidendo la sua, il celebre scrittore ha in seguito risposto al fan (al momento il commento pare essere stato eliminato):"No, rimango in disparte guardandolo (il franchise di) morire." Glukhovsky ha poi precisato di non aver avuto alcun ruolo nel processo che ha portato all'accordo con la compagnia di Tim Sweeney.Tramite altri post sui vari social, lo scrittore appare molto dubbiosoa scelta di Deep Silver di abbandonare Steam fino al 2020, tuttavia confida ...