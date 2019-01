Il canale Wii Shop chiuderà domani 31 gennaio

eurogamer

: Il canale #WiiShop chiuderà domani 31 gennaio - Eurogamer_it : Il canale #WiiShop chiuderà domani 31 gennaio - VG247it : Il canale Wii Shop chiude ufficialmente i battenti dopo 12 anni di onorata carriera

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) IlWiiè un servizio online dove gli utenti Wii potevano acquistare una miriade di titoli, alcuni ottimi ed altri un po' meno. Datutto questo non sarà possibile in quanto il servizio non sarà più disponibile dal 312019. Vi consigliamo dunque di spendere i vostri punti rimanenti, altrimenti andranno persi per sempre.Come riporta Nintendolife, Nintendo annunciò già nel 2017 la chiusura del servizio, questo vuol dire che gli utenti non saranno più in grado di acquistare i titoli del catalogo, con alcuni di essi che andranno inevitabilmente persi. Il servizio ha ospitato grandi perle come World of Goo e Cave Story o titoli per M2 come Gradius ReBirth, Contra ReBirth e Castlevania: The Adventure ReBirth. In queste ore, molti utenti hanno condiviso su Twitter le emozioni che i titoli del Wiihanno saputo regalare in 12 anni di onorato servizio, esortando ...