Il calciomercato oggi – Facundo Ferreyra in Italia | la Roma su Vida

calciomercato Foggia - ufficiale : Leali è rossonero : Foggia - Nicola Leali è un nuovo giocatore del Foggia . Il portiere classe '93, infatti, è stato prelevato in prestito, con diritto di riscatto, dal Perugia . Questa la nota ufficiale del club ...

Il calciomercato oggi – Le ultime sullo scambio Perisic-Ozil - il Milan su Deulofeu : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo le squadre del massimo campionato italiano si preparano per gli ultimi botti. In arrivo un nuovo attaccante in casa Milan, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Milan insiste per Deulofeu ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni, i rossoneri sono sicuri ...

calciomercato : Foggia prende Leali - Lecce accoglie Tumminello e vuole Pucciarelli (RUMORS) : Il Calciomercato di Serie B è pronto ad entrare nella sua fase più bollente. Come ormai accade da anni, gli ultimi giorni di Calciomercato sono infatti senza dubbio quelli più stressanti per gli addetti ai lavori e più emozionanti per i tifosi che amano questa fase del calcio. Il Lecce senza dubbio è una delle squadre più attive in quest'ultima fase di Calciomercato. Tra oggi e domani è in arrivo l'attaccante Tumminello, scuola Roma ma ...

Il calciomercato oggi – La lista della spesa (segreta) della Juve : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni caldissimi di calciomercato, si muovono le squadre con l’obiettivo di rinforzare le rose. Secondo ‘Il Tempo’ gaffe del dirigente della Juventus Paratici che avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato: Nicolò Zaniolo (valutato da Paratici 40 milioni), Savic e Federico Chiesa (50 milioni), il gioiellino del Brescia Tonali (20 milioni), il difensore del Genoa ...

calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 07:53 27 gen Corriere dello Sport: "Hamsik in Cina entro fine febbraio" 07:50 27 gen La Gazzetta dello Sport: "Inter, Perisic cedibile" Da terribile a cedibile: parabola Ivan, ex cuore Inter. 07:...

Il calciomercato oggi – Innesto per l’Atalanta - tre operazioni del Genoa : Il calciomercato oggi – Stagione strepitosa per l’Atalanta, la squadra di Gasperini si candida ad essere grande protagonista anche nelle seconda parte del campionato, l’obiettivo è conquistare almeno la qualificazione in Europa League con il sogno chiamato Champions League. La dirigenza nel frattempo si muove anche sul mercato sia per gennaio che per la prossima stagione. Nelle ultime ore chiusa la trattativa per Ibanez dal ...

calciomercato 2019 : tutte le trattative e news di oggi 26 gennaio 2019 - : Faggiano, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe pronto un'alternativa : Emanuele Giaccherini del Chievo. 09:35 Eysseric, si sblocca lo stallo: è in partenza Si sblocca finalmente la situazione di ...

Il calciomercato oggi – L’Atalanta su Inglese - no di Pjaca al Genoa : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni di calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. ...

Da Marcelo a Stankovic : i 5 colpi top del calciomercato invernale europeo dal 2000 a oggi : Il 31 gennaio, in Serie A come negli altri maggiori campionati europei, si spegneranno i riflettori sul mercato di riparazione. Tra acquisti, cessioni e prestiti, ogni squadra si appresta a concludere le ultime trattative per mettere a punto gli ingranaggi della propria rosa e prepararsi alla fase cruciale della stagione. A volte nella sessione invernale di calciomercato, abbiamo assistito a grandi colpi, alcuni a sorpresa, altri annunciati, ...

calciomercato Chievo - c'è Schelotto : oggi le visite mediche. È un ritorno in Italia dopo 3 anni e mezzo : A tre anni e mezzo dal suo addio al calcio Italiano, Ezequiel Schelotto torna in Serie A e lo fa passando al Chievo Verona , ultima maglia indossata nel nostro campionato dopo quelle di Cesena, ...

calciomercato Milan - oggi la firma di Tiago Djalò : bloccata la cessione di Antonio Donnarumma : Il centrale portoghese arriverà oggi in Italia per firmare il nuovo contratto con il club rossonero, che intanto ha bloccato la cessione di Antonio Donnarumma Non solo Paquetà e Piatek, il Milan si assicura anche un giovane difensore portoghese classe 2000. Si tratta di Tiago Djalò, prelevato dallo Sporting CP nei giorni scorsi, al termine di un blitz utile per battere la concorrenza di United e City. LaPresse – Spada Accordi ...

calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : Piatek si presenta al mondo Milan : "Sono nato pronto. Una rete in ogni partita e si va in Champions". Leo: "La 9, maglia da conquistare". Juve , Benatia vicino al Qatar. Da Caceres ad Alves, ...

Il calciomercato oggi – Benatia chiede la cessione - il Milan chiude per Carrasco : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni di calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Secondo Gianluca Di Marzio su Mehdi Benatia c’è l’Al ...

calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:31 24 gen Corriere dello Sport: "De Paul all'Inter" Si apre con il mercato dell'Inter la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. "De Paul all'Inter" è il titolo di apertura ...