I segreti della grotta di Altamira Affiora l' impronta di un bimbo E risale a oltre

segreti napoletani : la leggenda della casa del diavolo : Nei pressi di Largo Banchi Nuovi si trova un edificio che conserva un oscuro segreto. Questo palazzo, simbolo del rinascimento italiano, appartenne nel 1400 ad Antonio de Penne, gran siniscalco del...

Fabrizio Corona - nel suo libro - svela come è diventata famosa Ilary Blasi e svela alcuni segreti della conduttrice : Vi ricordate questa frase di Fabrizio Corona? “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, ricordati da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì pensi di essere migliore degli altri”.... L'articolo Fabrizio Corona,nel suo libro, svela come è diventata famosa Ilary Blasi e svela alcuni segreti della conduttrice proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Forza Italia 25 anni dopo. Ezio Cartotto - l’ideatore dietro le quinte : “Vi racconto i segreti della discesa in campo. E perché oggi me ne vergogno. Berlusconi? Ora è patetico e triste” : L’uomo che ha collaborato alla creazione di Forza Italia si vergogna di averlo fatto. E ora che dal famoso discorso della discesa in campo sono passati esattamente 25 anni, il “pentimento” di Ezio Cartotto non è legato solo alle questioni giudiziarie. “Il Berlusconismo ha fatto abbassare il livello culturale degli Italiani. Ecco perché poi il populismo vince sul popolarismo: la ...

Sophie Turner de Il Trono di Spade senza filtri né segreti : a chi ha svelato il finale della serie? : Sophie Turner de Il Trono di Spade è incapace di mantenere un segreto. L'attrice ha candidamente ammesso di aver raccontato il finale della serie a una ristretta cerchia di persone, svelandone il motivo in un'intervista con W Magazine: “Sono tremenda a mantenere segreti. Non credo che le persone mi diranno più qualcosa perché ora sanno che non posso tenerli." La domanda successiva era piuttosto logica, ovvero come sia avvenuta la ...

Astronomia : svelati i segreti del buco nero supermassiccio Sagittarius A* - il cuore nero della Via Lattea : La maggior parte delle galassie dell’Universo ha un cuore oscuro, un buco nero che occupa il centro galattico e divora tutti i corpi celesti nelle vicinanze con il suo irresistibile campo gravitazionale. La Via Lattea non è da meno: il nucleo è occupato dal buco nero supermassiccio Sagittarius A*, che secondo gli astronomi ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e costituisce l’oggetto attorno cui ruotano tutte le stelle della ...

segreti napoletani : la leggenda della scopata della Pignasecca : La Pignasecca, una delle zone più popolose e movimentate di Napoli, cela già nel suo nome un antico mistero. Lì dove oggi sorgono centinaia di bancarelle, si ergeva un alto...

Fiat Tipo - svelati segreti e caratteristiche della gamma 2019 [FOTO] : La nuova gamma della Fiat Tipo si declina negli allestimenti Street, Mirror, S-Design e Sport, capaci di soddisfare un pubblico eterogeneo per età, gusti estetici ed esigenze di mobilità Arriva la nuova gamma della Fiat Tipo che si declina in tre modelli (4 porte, 5 porte e Station Wagon) e quattro allestimenti (Street, Mirror e le nuove S-Design e Sport), capaci di soddisfare un pubblico eterogeneo per età, gusti estetici ed esigenze di ...

L'Italia a morsi - Chiara Maci alla scopera dei segreti della tradizione culinaria regionale : Cosa c'è di più buono del sapore delle pietanze che si tramandano da generazioni nel nostro Paese? La food influencer Chiara Maci gira la penisola alla ricerca dei prodotti tipici e delle tradizioni ...

segreti Napoletani : la leggenda della tomba di Dracula : Nella chiesa di Santa Maria la Nova si nasconde uno dei più grandi misteri che hanno interessato Napoli negli ultimi anni, raccontato in esclusiva dal Mattino con alcuni articoli di Paolo...

Inaugurazione della mostra 'La Biblioteca Malatestiana Storie segreti' a Bologna : Ci auguriamo che questa mostra sia ambasciatrice delle nostre bellezze italiane ora a Bologna, ma anche nel mondo, attraverso i nostri Istituti di Cultura.

Migranti 'Qui è guerra con Malta'. Dagli atti del tribunale dei ministri i segreti della nave Diciotti : Dal momento del salvataggio dei 190 Migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui 'la nave ha ormeggiato nel porto di Catania', lo scorso 20 agosto, verrebbe esclusa 'l'astratta ...

"Qui è guerra con Malta!" - i segreti della Diciotti : Palermo, 5 gen., AdnKronos,, di Elvira Terranova, - di Elvira Terranova Dal momento del salvataggio dei 190 migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui "la nave ha ormeggiato ...

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (4) : (AdnKronos) - Dunque, dal 15 al 20 agosto, "i poteri autoritativi della Pubblica amministrazione risultano essere stati esercitati conformemente alle procedure e senza alcuna commissione di reato". Il tribunale dei ministri di Palermo ha inviato gli atti ai colleghi di Catania per "incompetenza terr

Migranti : 'Qui è guerra con Malta!' - da atti tribunale ministri i segreti della Diciotti (2) : (AdnKronos) - "Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita da Agrigento, passerà da Palermo a Catania... Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare!", aveva sbottato Salvini. Ma cosa avevano scritto i