I Paesi Bassi daranno il permesso di soggiorno a 600 bambini rifugiati e alle loro

Sea Watch - Di Maio : “Lavoriamo al sequestro della nave. 47 migranti? Bandiera olandese - vadano nei Paesi Bassi” : “Il governo italiano è impegnato in queste ore a produrre con le autorità tutte le informazioni con la magistratura affinché si possa sequestrare l’imbarcazione. Siamo anche impegnati a far arrivare in Olanda queste persone. Io non sono per registrare coloro che sbarcano in Italia, se le registra il governo olandese. Se poi la nave non è olandese, il governo ce lo deve dire ma su questo sta avendo un atteggiamento ambiguo”. Lo ...

Le regole mondiali inchiodano i Paesi Bassi : dovevano obbligare la nave ad andare in Tunisia : L'Olanda deve occuparsi dei migranti a bordo della nave Sea Watch 3, secondo le convenzioni internazionali, ma fa spallucce. E il governo olandese usa la tattica furbetta dei due pesi e due misure.Al Giornale sono arrivati i documenti che inchiodano l'Olanda alle sue responsabilità come Stato di bandiera della nave, che sta intenzionalmente creando un caso politico al largo di Siracusa con il suo carico di esseri umani recuperato al largo della ...

Per i Paesi Bassi i paradisi sono 21. Una lista contro l'elusione fiscale : Una blacklist di giurisdizioni a bassa tassazione ancora più restrittiva di quella Ue. È la scelta messa in campo dai Paesi Bassi per dimostrare sulla piazza internazionale l'approccio molto concreto ...

Nike - Ue avvia indagine su regime fiscale concesso da Paesi Bassi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La Commissione europea indaga sui rapporti fiscali tra Nike e Paesi bassi : MILANO - Dopo i casi eclatanti come quello di Apple in Irlanda o di Starbucks e Fiat Chrysler, anche il colosso dell'abbigliamento sportivo Nike finisce nella rete della Commissione europea per ...

Vela – America’s Cup - accettata la sfida dei Paesi Bassi : sei i Challenger della 36ª edizione : Vela: America’s Cup, la sfida dei Paesi Bassi porta a sei i Challenger Emirates Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron hanno annunciato che la sfida dei Paesi Bassi è stata accettata, portando a sei i Challenger della 36esima America’s Cup. La sfida congiunta del Royal Netherlands Yacht Club Muiden e del Royal Maas Yacht Club proviene da una delle più importanti nazioni a tradizione marittima e si aggiunge a ...

Nissan - il più grande tetto solare condiviso dei Paesi Bassi : Roma, 18 dic., askanews, - Nissan mette in funzione il più grande tetto solare condiviso dei Paesi Bassi presso lo stabilimento Nissan Motor Parts Center, NMPC, di Amsterdam. Il tetto solare è ...

Paesi Bassi : ferrovie indennizzano ebrei deportati