I lavori per il nuovo Ponte di Genova ritarderanno per una traduzione?

Incidente sul lavoro - Abaterusso : "Si lavori per rimettere al centro dell'agenda politica la prevenzione e la sicurezza" : Home politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Barletta - Parco dell'Umanità - consegnati i lavori per la realizzazione del Lotto A : "Proprio per questo – ha aggiunto il primo cittadino – speriamo, per la prossima estate, di prevedere proprio nel Parco dell'Umanità alcuni degli eventi del cartellone di spettacoli che andremo a ...

Municipalità di Pirri : lavori rete pluviale per ridurre il rischio idrogeologico : L'Amministrazione comunale ha posto tra i suoi obiettivi primari l'esecuzione di opere di sistemazione della rete pluviale della Municipalità di Pirri. In queste ore sono iniziati nuovi lavori sulle ...

Orvieto - oltre un milione di euro di debiti per la TeMa. Il cda : 'lavoriamo per il rilancio' : ...per collaborare alla gestione di spazi comuni e laboratori di innovazione proprio per dare gambe all'idea di un soggetto di territorio che sia punto di riferimento per l'organizzazione di spettacoli, ...

PAAO - chiuso un tratto del percorso per lavori di consolidamento tufaceo : In prosecuzione con i programmati lavori di ricognizione e consolidamento superficiale del masso tufaceo della Rupe di Orvieto , lato Sud, in località Cannicella iniziati nel novembre scorso sul ...

Completi i lavori per il modem libero Vodafone solo a febbraio? Il riscontro dell’assistenza : Quando sarà effettivo il modem libero Vodafone ossia quando gli utenti potranno usufruire di un loro dispositivo (non a marchio dell'operatore rosso) per la connessione per la linea fissa, senza dover pagare più alcun canone aggiuntivo? Il ritardo con il quale il vettore si sta adeguando alla relativa delibera AGCOM è un dato di fatto e a tal proposito, abbiamo già riferito il punto della situazione ai nostri lettori. Ritorniamo sull'argomento ...

Ponte - a Certosa c’è paura per i lavori : «Ignoti i rischi per la salute» | : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte - a Certosa c’è paura per i lavori : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte - preoccupazione per i lavori : Riunione alla media Caffaro sul piano demolizione, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza»

Ponte Morandi - i lavori fanno paura «Ignoti i rischi per la salute» | : Assemblea alla media Caffaro, è scattato l’allarme amianto. Il preside: «Diteci se vanno trasferiti gli alunni». I residenti: «Pronti a scendere in piazza

Santangelo : ´lavoriamo a progetti per rilanciare la Sicilia e il Sud Italia´ : "Oggi sono stato all´Istituto Tecnico Industriale "Leonardo Da Vinci" di Trapani per parlare di sviluppo e opportunità per questo territorio da cui molti giovani sono dovuti scappare, a ...

Spagna - bambino nel pozzo : è iniziata l'ultima fase di lavori per riportarlo ai genitori : Da quando lo scorso 13 gennaio è caduto in quel maledetto pozzo, nessuno ha mai inteso la voce del piccolo Julen. ma dopo 11 giorni di odissea, familiari, gente del posto, soccorritori, preferiscono non pensarci. Pare giunto finalmente il momento di recuperare il bambino per restituirlo ai suoi genitori, vivo o morto. Sono appena iniziate le operazioni finali: si stima che entro 24 ore, otto minatori raggiungeranno il punto dove è rimasto ...

Terremoto a Ischia - partono i lavori per statale borbonica e litoranea : Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza che la Città Metropolitana di Napoli effettuerà sulla SP 431 borbonica e sulla ex SS270 Isola Verde-litoranea sull'Isola d'Ischia danneggiate in ...

Al via i lavori per portare la EMUI 9 su alcuni medio gamma del gruppo Huawei : I rumor diffondono buone notizie per coloro che sperano di poter vedere presto la EMUI 9 su uno dei numerosi medio gamma del gruppo Huawei L'articolo Al via i lavori per portare la EMUI 9 su alcuni medio gamma del gruppo Huawei proviene da TuttoAndroid.