I Cyber security trend per il 2019 | gli esperti prevedono minacce informatiche a livello

Cyber security - siglato accordo tra Cy4gate e iCTLab : Roma, 25 gen., askanews, - Cy4gate e iCTLab hanno stipulato un accordo di collaborazione allo scopo di integrare le rispettive aree di competenza scientifica e professionale per rispondere in modo ...

Cyber security - Sberbank : Danni per economia globale possono raggiungere 10 trilioni di dollari entro il 2022 - : I Danni per l'economia globale da Cyber-attacchi possono arrivare da 8 a 10 trilioni di dollari entro il 2022 se la situazione rimane invariata. Lo ha detto Stanislav Kuznetsov, il vice presidente del comitato ...

Cyber security - dal 12 al 15 febbario a Pisa 3a edizione di ItaSec : Roma, 23 gen., askanews, - Dal 12 al 15 febbraio la città di Pisa ospiterà ItaSec19, la terza conferenza nazionale sulla sicurezza informatica. Organizzata dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity ...

Cybersecurity : Polizia postale - possibili nuovi attacchi a obiettivi sensibili : 'Non si tratta di un unico, grande furto di dati, ma di una collazione di dati esfiltrati nel corso di diversi attacchi informatici, noti e meno noti, succedutisi nel tempo: non è la prima di questo ...

Cybersecurity : il maxi furto di informazioni “fa riflettere” anche sulle “attività strategiche” : Il maxi furto di informazioni Collection #1 “fa molto riflettere” sulla Cybersecurity delle “comunicazioni anche e soprattutto quelle realizzate attraverso lo spazio” perché si tratta di “attività strategiche” su cui “l’attenzione deve rimanere alta“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Piero Benevenuti, Commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, in riferimento al furto di oltre 773 ...

Cybersecurity : scoperto furto di 730 milioni di email e password : Si chiama Collection #1: è il primo maxi furto di informazioni del 2019. Si parla di oltre 773 milioni di indirizzi mail e circa 22 milioni di password rubati: lo ha reso noto Troy Hunt, ricercatore informatico conosciuto per aver creato il sito “Have I Been Pwned” che permette di controllare se la propria mail è associata a un account compromesso. Collection # 1 è un file enorme che è stato recentemente caricato sul servizio di ...

Cybersecurity - rubati 773 milioni di account. "Il più grande furto di sempre" : Un furto di identità digitali enorme. Sono 773 milioni gli indirizzi web e 22 milioni le password uniche rubati da hacker. La denuncia arriva dal ricercatore informatico Troy Hunt ed è stata diffusa in Italia dall'esperto di Cybersecurity Odisseus.È stato chiamato Collection #1: un nome che fa pensare ci siano altri archivi di dati acquisiti dai pirati del web. Come riporta l'agenzia Agi, una prima analisi delle email suggerisce che l'enorme ...

Cybersecurity - scoperto furto di 730 milioni di email e password. Collection #1 - il più grande della storia : Potrebbe essere il piu' grande furto di email e password della storia. I numeri sono da capogiro: 773 milioni di indirizzi web e 22 milioni di password uniche. E' stato chiamato Collection #1 e gia' il nome lascia intendere che ne esistono versioni successive col nome di Collection #2, Collection #3 eccetera. Ne ha dato notizia per primo su Twitter Odisseus, un esperto italiano di Cybersecurity, ma a scoprire l'archivio e' stato Troy Hunt, il ...

Cyber security - report Wef : al top dei rischi globali : Roma, 17 gen., askanews, - Tra i principali rischi globali per il breve termine figurano i Cyber attacchi sia per i furti d'identità e di denaro, 82% degli interpellati,, sia per l'impatto sulle ...

FS Italiane e Polizia di Stato rinnovato accordo per Cybersecurity : rinnovato oggi 16 gennaio , l'accordo tra Polizia di Stato e Ferrovie dello Stato Italiane per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e i servizi ...

Cybersecurity Trends 2019 : Privacy e Intrusioni nel Villaggio Globale : L'attenzione al proteggere i dati dei clienti e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili è una questione Globale e sicuramente incoraggerà l'introduzione in tutto il mondo di leggi in ...

Cyber security - la Polizia Postale : “Nel 2018 raddoppiati gli alert delle strutture critiche” : Nel corso del 2018 sono raddoppiate, rispetto al 2017, le segnalazioni di alert diramate alle infrastrutture critiche nazionali raggiungendo le 55.843 segnalazioni di sicurezza. E’ quanto emerge dal bilancio dell’attività di contrasto alla minaccia Cyber svolta dal Centro Nazionale Anticrimine per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale. La tempestiva condivisione dei c.d. ”indicatori di ...

Cybersecurity e oggetti connessi - chi controllerà le difese in Europa? : Ifa 2018 (Getty Images) Vienna – La regola è stata messa nero dalla Commissione europea su bianco nell’ultimo pacchetto sulla Cybersecurity: dovrà essere certificata la sicurezza di prodotti e dispositivi connessi. L’etichetta ricalcherà il sistema adoperato con le classi energetiche e distinguerà apparecchi più resistenti a intrusioni hacker e minacce informatiche da quelli più esposti. Come la regola sarà tradotta in pratica, però, ...

Cybersecurity - individuate le 465 aziende chiave dell'Italia : Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della Presidenza del Consiglio, ha stilato la lista degli “Operatori di servizi essenziali” (Ose), ovvero chi fornisce sevizi vitali per la vita del Paese. E per alcuni è necessario alzare il livello di difesa ancora non...