Huawei - il furto del robot Tappy e la nuova guerra fredda Usa-Cina sul 5G : Nel 2010, come ha raccontato il New York Times, i cacciatori informatici americani della National security agency segretamente hanno penetrato i sistemi nella sede centrale di Huawei . Cercavano prove dei legami con il governo cinese. Inizia da lì la lunga vicenda Usa- Huawei -Cina, ora arrivata a un momento cruciale...

Gli Usa contro Huawei : “Furto di segreti commerciali e violazione delle sanzioni contro l’Iran” : Gli Stati Uniti accusano Huawei e uno dei suoi top manager, il chief financial officer e figlia del fondatore della società Meng Wazhou, di furto di segreti commerciali e di frode per la violazione delle sanzioni contro l’Iran. Accuse pesanti che precedono di pochi giorni il nuovo round di trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina, in programma il 30 e 31 gennaio a Washington. Huawei e Meng in particolare sono accusati di aver mentito ...