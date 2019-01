Higuain meglio di Piatek? Il parere illustre di Andrea Pirlo

Salvini ed il mercato del Milan : “Higuain mercenario - meglio Piatek che è comunitario” : Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha parlato del calciomercato del Milan che ha ceduto Higuain al Chelsea e preso Piatek dal Genoa Matteo Salvini ha detto la sua in merito all’avvicendamento in attacco nel Milan, via Higuain dentro Piatek, con una battuta forse evitabile: “Sono felice della partenza di Higuain. L’attaccammento alla maglia è fondamentale, se ne è andato e abbiamo vinto. Vada altrove. I mercenari ...

Leonardo : "Higuain meglio di Piatek? Aprite gli occhi" : Ma chi è più forte: l'argentino e il polacco? Il volto più noto di Sky Sport, Fabio Caressa , non ha dubbi: è l'ex centravanti di Real Madrid e Juventus. 'Se in questo momento chiudo gli occhi, ...

Milan - Romagnoli : 'Potevamo fare meglio in attacco. Higuaìn? Colpa di tutti' : NEWS Milan Intervenuto a fine match, Alessio Romagnoli , ai microfoni di Sky Sport , ha commentato Bologna Milan . Il capitano è rientrato in campo dopo un lungo periodo di stop e ha fatto una buona prestazione. Il difensore però non è contento della prestazione generale della ...

La Top 100 di ESPN : Mandzukic meglio di Higuain e Icardi : Qualche anticipazione? Tra i primi 10 manager al mondo ci sono ben tre italiani. Mandzukic meglio di Higuain e Icardi mentre Messi si conferma più forte di Cristiano Ronaldo. Flop - rispetto allo ...

Higuain non è al meglio ma col Torino si riprende il Milan : Archiviate le due giornate di squalifica seccessive all'espulsione subita contro la Juve, a Higuain resta solo da smaltire l'ultima eco del fastidio alla schiena che si porta dietro da un po' di tempo:...