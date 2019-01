Guerra nel Pd | Zingaretti avanti ma sotto 50% Boccia denuncia | “Dati falsi”

Sea Watch - la Guerra nella chat segreta di Forza Italia sulla Prestigiacomo : "Una baracconata - smettetela" : L'assalto di Stefania Prestigiacomo alla Sea Watch a bordo del suo barchino ha fatto scoppiare ancora una volta la guerra civile all'interno di Forza Italia. Come riporta il Tempo, nella chat dei senatori azzurri la mossa dell'ex ministro ha scatenato le critiche più feroci, soprattutto di Licia Ron

Al lavoro come in Guerra : 1133 persone non sono tornate a casa nel 2018 : Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail nel 2018 sono state 1.133, 104 in più dello...

Guerra di Cifre nel Pd - Tra Zingaretti e Martina ballano 3 punti : È Guerra anche sulle Cifre. Nel Pd i risultati degli ultimi voti nel congresso dei circoli sono diversi tra loro. Stando a quanto riportato da Dire, alcune fonti parlamentari dem vicine a Maurizio Martina parlano del voto di 175 mila iscritti, con Nicola Zingaretti in testa al 47,2% con Martina che si attesta al 36,7% ed infine Giachetti al 12,8%.Altre fonti, vicine a Zingaretti, riportano la base di voto di 166mila iscritti, e i ...

SALVINI A PROCESSO/ Il risultato di una Guerra - politica - nelle stanze dei pm : Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro SALVINI per il caso della nave Diciotti, smentendo la procura

Germania e Francia unite dal nuovo patto : "Avanti mano nella mano" | Meloni : dichiarata Guerra all'Italia : Esattamente 56 anni dopo lo storico Trattato dell'Eliseo, che nel 1963 sancì la riconciliazione tra Francia e Germania nel Dopoguerra, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, hanno siglato ad Aquisgrana un nuovo trattato franco-tedesco di amicizia e collaborazione

Nella Guerra tra America e Cina si trova sempre in mezzo il Canada : Roma. Un tribunale di Dalian, in Cina, ha condannato alla pena di morte il cittadino canadese Robert Lloyd Schellenberg per traffico internazionale di stupefacenti. In primo grado Schellenberg era stato condannato a 15 anni di prigione, ma in Appello i giudici hanno seguito la pubblica accusa, che a

Sara Affi Fella ancora nella bufera - l'ex fidanzato : 'Se parlo io - scoppia la Guerra' : Si continua a parlare dello scandalo che ha visto coinvolta Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che come ben saprete è finita al centro di accesissime polemiche dopo che venne fuori tutta la vicenda della sua "storia d'amore clandestina" con Nicola Panico, proseguita anche ai tempi del trono e dopo la scelta finale. In queste ore la bella Sara ha rilasciato la sua prima intervista pubblica al settimanale 'Chi', dove ha chiesto scusa ...

La Grande Guerra di Armando Diaz nel libro “Caporetto Management” di Antonio Iannamorelli : Richiamando già dalle prime pagine le osservazioni e i testi di Marc Bloch sulla comunicazione, Antonio Iannamorelli in “Caporetto Management”

Zerocalcare. Un'asta per le vittime della Guerra nel nord della Siria : ... un'occasione unica di acquisire le opere del talento del fumetto italiano ma anche di contribuire a una causa importante e riflettere sulla delicata situazione politica internazionale. L'evento è ...

Chiara Ferragni e Fedez - "Guerra" nel resort : lei lo riprende in bagno - Fedez con la crema sul viso : Continua il lungo viaggio di nozze di Fedez, come riportato da Leggo.it primo nella classifica ?Top 50 - Italia? di Spotify col suo nuovo singolo, e la moglie Chiara Ferragni alle...

Tito Boeri - ribaltone Inps nelle ultime ore. La voce clamorosa : "Di Maio lo salva" - Guerra con Salvini : Si salva sempre, Tito Boeri. Colpo di scena all'Inps nelle ultime ore: come sottolinea il Messaggero, il presidente nominato dal governo di Matteo Renzi avrà una proroga. Non verrà, dunque, sostituito a fine mandato, tra poche settimane, come auspicato da Matteo Salvini e dalla Lega. Leggi anche: Pe

Yemen - nel Paese devastato dalla Guerra la letteratura non smette di stupire : di Federica Pistono * Lo Yemen, Paese oggi devastato da una guerra crudele, da sempre in grado di ammaliare i visitatori con lo splendore delle sue città sbocciate sulla pietra e con i suoi paesaggi fantastici, si caratterizza per un ricco panorama culturale che affianca una tradizione che si esprime essenzialmente nella produzione poetica a una narrativa ricca e articolata, frutto di proficui contatti con le culture orientali e occidentali. ...

L'Ucraina ha annunciato l'invio di navi da Guerra nello Stretto di Kerch - : L'Ucraina prevede di inviare nuovamente le sue navi da guerra nello Stretto di Kerch, ha detto il consigliere del Presidente delL'Ucraina e Ministro della difesa del paese Yuri Biryukov. Le sue parole ...

Vomero e Arenella - la Guerra dei gazebo : vietati i teloni di protezione termica per bar e pub : Ricorsi e carta bollata pronti, raccolta di firme avviata. Si dia dunque fuoco alle polveri: al Vomero e all'Arenella è già scoppiata la 'guerra dei gazebo'. Di che si parla? Di presunte disparità che ...