Governo taglia stime pil 2019 a +1%

Germania : Governo taglia stime sulla crescita del PIL nel 2019 - Handelsblatt - : Il governo tedesco taglia la crescita del PIL nel 2019 dall'1,8% previsto all'1,0%. Lo scrive il quotidiano Handelsblatt citando fonti del Ministero dell'Economia.

Immigrati - il Governo taglia l'8 per mille a Onlus e Coop : assistenza ai migranti in ginocchio : Citando 'particolari caratteri di eccezionalità, necessità e urgenza', il consiglio dei ministri ha disposto la riduzione del 50% delle quote destinate a 'fame nel mondo' e 'assistenza ai rifugiati' ...

Il Governo taglia l'8 per mille alle Onlus per immigrati : andranno ai terremotati : Il governo "ha disposto la riduzione del 50% delle quote relative alle categorie 'Fame nel mondo' e 'Assistenza ai rifugiati' per un ammontare di euro 3.007.095,30 ciascuna, ed è stato ...

BANCHE E POLITICA/ Mps - Carige e la battaglia che il Governo deve fare in Europa : La scorsa settimana le BANCHE hanno sofferto non poco in Borsa. L'Italia deve insistere sul completamento dell'Unione bancaria europea

Bankitalia avverte il Governo. La stima del Pil tagliata allo 0 - 6% : “Possibile recessione tecnica” : Notizie preoccupanti per il governo e nubi all’orizzonte per l’economia del nostro Paese. La Banca d’Italia ha infatti stimato che per quest’anno il Pil crescerà dello 0,6%, cioè 0,4 punti in meno rispetto a quanto era stato valutato in precedenza. È quanto si legge nel bollettino economico di Bankitalia, secondo cui inoltre è possibile che l’Itali...

Governo - verso il rinvio del cdm su reddito e quota cento. Battaglia sulle cifre tra Lega e M5S : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Sicilia - il Governo Musumeci taglia i fondi all’Antiracket e alle associazioni antimafia : “Così rischiamo la chiusura” : Il governo di Nello Musumeci intende tagliare i contributi all’antiracket in Sicilia. E pure le associazioni e fondazioni antimafia subiranno una corposa spending review nei finanziamenti pubblici. Tagli orizzontali contenuti nella legge finanziaria approvata dalla giunta dell’isola e finita sul tavolo della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale Siciliana. Ma anche nella cosiddetta “Tabella H“, cioè una ...

Finanziaria al palo - Governo Musumeci taglia fondi all’antimafia : Il governo Musumeci azzera i capitoli per il sostegno alle imprese taglieggiate e contemporaneamente dimezza i gia' scarsi contributi alle associazioni storiche che si occupano della diffusione della legalita' e del contrasto alla mafia. Emerge dai lavori sui documenti finanziari della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. "Cultura, sociale e promozione della legalita' sono le vittime preferite dal governo regionale guidato da ...

Focus Studenti accusa il Governo : con il definanziamento tagliati 100 milioni all'Università : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Conte apre a rimpasto di Governo e tagliando al contratto : Quasi tre ore di conferenza stampa sono state una bella prova per il premier Giuseppe Conte. La consacrazione della sua crescita come figura politica confermata dall'alto gradimento degli italiani per il suo profilo da democristiano molto sornione e al tempo stesso scolorito quanto basta pur di emergere esercitando l'arte della mediazione ...

Conte : “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di Governo. Possono emergere nuove sensibilità” : Sul contratto di governo “la possibilità di un tagliando non è da escludere, per vedere cosa si può fare meglio e introdurre nuove misure, eventualmente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno a Roma rispondendo a una domanda sulla possibilità di una verifica dell’accordo M5s-Lega. L'articolo Conte: “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di governo. ...

Manovra - il Governo taglia 4 miliardi alla scuola e i fondi per gli insegnanti di sostegno : Stando alla legge di bilancio al vaglio della Camera per l'approvazione definitiva, nel triennio 2019-2021 le risorse per la scuola si ridurranno del 10%, per un ammontare totale pari a 3,9 miliardi di euro di tagli. I tagli colpiranno in particolare il fondo dedicato agli insegnanti di sostegno per alunni disabili o con Dsa o con bisogni educativi speciali.Continua a leggere