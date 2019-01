Giuliano Sangiorgi | ' Sui social c' è un nuovo modo di amare senza sfiorarsi'

Negramaro : 'la nostra canzone per Lele Spedicato'/ Giuliano Sangiorgi : 'senza di lui avrei smesso di cantare' : I Negramaro annunciano il ritorno per Lele Spedicato: a Vanity Fair, Giuliano Sangiorgi rivela che senza il ritorno dell'amico avrebbe detto addio al palco.

I 40 anni di Giuliano Sangiorgi - dall’alternative rock agli stadi : I 40 anni di Giuliano Sangiorgi arrivano con delle stime, le stesse che si fanno ogni anno quando una nuova candelina irradia l'ultimo sbuffo di fiamma per aggiungere un ulteriore ticket anagrafico all'esistenza. Probabilmente lo spirito è rimasto lo stesso dei tempi di "Negramaro" (2003), il primo album pubblicato con la sua band che vide una nuova edizione nel 2004 con "000577". Arrivò il mainstream, arrivò il concerto del Primo Maggio e la ...

Dolores O’Riordan : il ricordo di Tiziano Ferro e Giuliano Sangiorgi : Il 15 gennaio 2018 moriva, improvvisamente, una delle voci più belle e originali della musica: Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries, anima fragile segnata da un passato doloroso che l’aveva aiutata a trasmettere nella musica emozioni incredibili ma dal quale, probabilmente, non era mai riuscita a uscirne completamente. A un anno dalla morte, alcuni dei cantanti italiani più famosi, che hanno avuto il piacere di collaborare con ...

Lele dei Negramaro sta bene ed è “più forte di prima” - parola di Giuliano Sangiorgi che sogna un tour senza fine : Buone notizie dalla band sullo stato di salute di Lele dei Negramaro: il chitarrista colpito da emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre nella sua casa in Salento e ricoverato in terapia intensiva per un mese all'ospedale Vito Fazzi di Lecce si è ripreso dal quel tremendo episodio e sta affrontando con grinta la sua riabilitazione. L'ennesima conferma sullo stato di salute del musicista arriva da Giuliano Sangiorgi e Andro dei Negramaro, ...

Giuliano Sangiorgi - il cantante dei Negramaro - con le donne della sua vita in giro per Roma. (FOTO) : Giuliano Sangiorni papà innamorato. Il cantante e frontman dei Nagramaro è pazzo della piccola Stella, la primogenita nata lo scorso tre novembre dall’amore per la compagna, la sceneggiatrice Ilaria Macchia. Ed eccolo, insieme alle... L'articolo Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro, con le donne della sua vita in giro per Roma. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L’affettuoso regalo di Giuliano Sangiorgi a Lele dei Negramaro - una chitarra per tornare a suonare : Una foto apparsa sul suo profilo Instagram ha svelato il regalo di Giuliano Sangiorgi a Lele dei Negramaro: il frontman della band ha voluto congratularsi col chitarrista per essere finalmente tornato a casa con un omaggio speciale, uno strumento, scelto proprio da Spedicato. Si tratta di una chitarra Maton, che Sangiorgi ha regalato al chitarrista come augurio di pronta guarigione, nella speranza che torni presto a suonare col gruppo. A ...

Che meraviglia sei è il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Giuliano Sangiorgi (video e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Che meraviglia sei. Il brano porta la firma di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e fa parte di D'amore d'autore, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato a novembre 2017. Che meraviglia sei è anche accompagnato da un video che ha girato personalmente con il suo cellulare e che ha deciso di rilasciare a partire dal 28 novembre. Nella clip che ha deciso per il suo nuovo lavoro, Gianni Morandi ha ...