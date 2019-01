Giuliano dei Negramaro contrario allo slogan: “Prima gli italiani”

blogitalia.news

(Di giovedì 31 gennaio 2019)deiparla della questione immigrazione del paese Roma, 30 gen – Dopo una brevissima pausa, nell’intervfra primo e secondo tempo della partita “buonisti contro patrioti”, ecco che scende in campo lui:Sangiorgi. Frontman deiha indirizzato entrate a gamba tesa non solo contro Matteo Salvini. È infatti nellogliche Sangiorgi intravede l’avversario più temuto. “Non accetto lo‘prima gli italiani’ – afferma in un’intervista a Vanity Fair – Aizzati i peggiori istinti per raggranellare due voti”, dice. Il cantautore salentino, incalza contestando il ministro dell’interno: “Non me ne importa nulla di parlare male del governo”, afferma perentorio. E poi, immancabile, il terzo tempo in favore di Baglioni:giusto schierarsi, pubblicamente, contro le politiche immigrazioniste dell’esecutivo.Nel corso dell’intervista, ...