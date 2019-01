Ginnastica Artistica – Trofeo Città di Jesolo | Ayumi Niiyama ed il suo Giappone puntano

Ginnastica Artistica - sorteggiati gli ordini di lavoro della prima di serie A. La scelta del primo attrezzo può influire sul risultato? : Il 18 gennaio, presso la sede federale di Viale Tiziano, a Roma, si sono tenuti i sorteggi per determinare gli ordini di salita delle società impegnate nella prima prova del Campionato di serie A di Ginnastica artistica, che si terrà a Busto Arsizio il prossimo 24 febbraio. Questo vuol dire che, diversamente dalle tappe successive, dove gli attrezzi saranno stabiliti secondo classifica, nella prima tappa ogni società sarà obbligata a fare quanto ...

Ginnastica Artistica - le avversarie di Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli a Melbourne. Podio possibile : Ieri pomeriggio la Federazione australiana, organizzatrice della seconda prova di Coppa del Mondo per specialità, ha pubblicato i nominativi degli atleti che dal 21 al 24 febbraio saranno presenti a Melbourne. Nell’elenco, che conta circa 90 ginnasti, di cui la maggioranza sono per la sezione maschile, ci sono anche le azzurre Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli. La presenza di Vanessa ha creato stupore e meraviglia, d’altra parte, a causa ...

Ginnastica Artistica - Martina Rizzelli e un percorso da specialista verso Tokyo 2020. Le parallele il punto di forza : Nei giorni scorsi abbiamo parlato del nuovo sistema di qualificazione olimpica e delle inevitabili scelte tecniche che ne sono conseguite. Decidere se continuare a concentrarsi sull’all-around per poter puntare a far parte della squadra olimpica, oppure lavorare unicamente agli attrezzi di punta per tentare la qualificazione individuale attraverso le Coppe del Mondo, è indubbiamente la più importante fra queste. In Italia, al momento, è ...

Ginnastica - la forza del 10 perfetto e lo show virale di Katelyn Ohashi. Il sistema di punteggio che semplifica l’artistica : Quella appena incominciata è la 14^ stagione con il nuovo sistema di punteggio per quanto riguarda la Ginnastica artistica, nel 2006 debuttò infatti il codice che prevede D Score ed E Score, eliminando il 10.0 perfetto che ha fatto la storia della Polvere di Magnesio. Un vero e proprio stravolgimento che ha letteralmente rivoluzionato questo sport, le difficoltà hanno incominciato ad avere un peso specifico determinante e così gli atleti si sono ...

Ginnastica Artistica - il dilemma di Lara Mori verso Tokyo 2020 : priorità alla squadra o alla specialità? : A poco più di un anno dalle prossime Olimpiadi, diversamente da quanto succedeva in precedenza, il nuovo sistema di qualificazione olimpica chiede già agli atleti e ai loro tecnici di decidere se puntare ad essere un membro della squadra o se intraprendere il percorso da specialista. Il nuovo sistema, come abbiamo già detto, è un’arma a doppio taglio: decidere di focalizzare, o addirittura incentrare completamente, i propri allenamenti solo su ...

Ginnastica Artistica - Sofia Busato : “I tempi di recupero si sono allungati - ma troverò la forza per tornare al mio amato volteggio” : ESCLUSIVA OA SPORT – Se il 2018 è stato un anno ricco di successi per la squadra nazionale junior, quella senior, purtroppo, ha dovuto fronteggiare i tanti infortuni delle ginnaste più esperte. Fra questi, è impossibile non citare la rottura del legamento crociato del ginocchio di Sofia Busato. Infortunio doppiamente doloroso, in quanto avvenuto a causa di un arrivo scarso al volteggio, agli Europei di Glasgow, gara che segnava il rientro ...

Ginnastica Artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del Mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

VIDEO Ginnastica Artistica - le nuove coreografie di Giorgia Villa e delle gemelle D’Amato al corpo libero : Uno spettacolo unico e speciale quello del Gran Galà della Ginnastica nostrana, organizzato presso il Palazzetto dello Sport a Brembate di Sopra (Bergamo). Evoluzioni artistiche e tecniche hanno accompagnato le esibizioni delle atlete protagoniste tra cui la pluricampionessa olimpica giovanile Giorgia Villa, vedette della manifestazione. L’azzurra insieme alle sue compagne di squadra Asia e Alice D’Amato è stata accolta da un autentico boato dal ...

Ginnastica Artistica - Giorgia Villa e le Farfalle del 2003 incantano al Gran Galà di Brembate di Sopra : Che spettacolo! Non c’è altro modo di definirlo quanto è accaduto nel Gran Galà della Ginnastica nostrana, organizzato presso il Palazzetto dello Sport a Brembate di Sopra (Bergamo). Evoluzioni artistiche e tecniche hanno accompagnato le esibizioni delle atlete protagoniste tra cui la pluricampionessa olimpica giovanile Giorgia Villa, vedette della manifestazione. L’azzurra insieme alle sue compagne di squadra Asia e Alice ...

VIDEO Gli auguri di Natale dalle Fate - Ginnastica Artistica : tra risate - divertimento e i desideri per i regali : Si avvicina il Natale, il momento più magico dell’anno è alle porte, cresce l’attesa e le Fate si sono fatte trascinare dal fascino del giorno più bello. Le giovani promessi della ginnastica artistica hanno voluto fare gli auguri di Buone Feste a tutti gli amici di OA Sport e hanno espresso anche i desideri per i regali: tra 3 kg di Nutella, i litchi, un fornelletto con gel per le unghie e una cucitura agli addominali, risate e tanto ...

Ginnastica - stagione positiva : tutti i numeri - i podi e i risultati del 2018. I trionfi delle Farfalle - il bronzo di Lodadio - le juniores dell’artistica : Si sta per concludere il 2018, una stagione soddisfacente per la Ginnastica italiana che ha ottenuto risultati importanti nelle competizioni internazionali più importanti. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e abbiamo già conquistato la qualificazione con la squadra di ritmica, le Farfalle si sono laureate vicecampionesse del mondo nel concorso generale ma hanno vinto anche l’oro con le 3 palle/2 funi e il ...

VIDEO Monica Bergamelli e Marco Campodonico - Ginnastica Artistica : “La nostra vita da allenatori” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Ad allenare al PalAlgeco ci sono anche Marco Campodonico e Monica Bergamelli: il coach milanese è in casa Brixia da ormai dieci anni e ha seguito da vicino lo sviluppo del nostro movimento nelle ultime stagioni, l’ex ginnasta riveste il ruolo di allenatrice da poco dopo una grandiosa carriera ...

VIDEO Martina Maggio - Ginnastica Artistica : gli allenamenti dell’azzurra - sta recuperando dall’infortunio! : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Qui si allena anche Martina Maggio che sta recuperando da un infortunio al ginocchio che praticamente le ha impedito di gareggiare per l’intera stagione: la 17enne ha dovuto rinunciare a Europei e Mondiali ma ora sta cercando di ritrovare la forma dei giorni migliori con l’obiettivo di essere ...

VIDEO Elisa Iorio - Ginnastica Artistica : gli allenamenti della promessa 2003 - l’azzurra sogna in grande : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Qui si allena Elisa Iorio, una delle nostre Fate della 2003 che promette davvero molto bene e che si lancia verso il debutto tra le seniores previsto per il 2019. Abbiamo ripreso l’emiliana durante i suoi allenamenti. VIDEO allenamenti Elisa Iorio: ARTICOLI CORRELATI: Intervista ...