Gina Torres è la nuova Olivia Pope in Pearson | il trailer dello spin off di Suits alza il

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Jessicaè pronta a diventare una sorta di? Il nuovo promo di, looff disembra davvero voler confermare i primi rumors riguardo a quello che sarà il futuro del personaggio interpretato da. Sarà lei la protagonista della serie che ha preso il via da una costola del famoso procedurale ormai in dirittura d'arrivo (terminerà con la nona stagione) e nel promo la sua Jessicasi tuffa a capofitto nel mondo sporco della politica di Chicago.USA Network ha rilasciato il primoche fa seguito radiato avvocato di New York' nel suo nuovo ruolo di "risolutore" per il sindaco di Chicago Bobby Novak (Morgan Spector). Se nello studio per il quale ha tanto combattuto, Jessica era costantemente in lotta per conto dei ricchi nel suo studio legale aziendale, adesso è pronta ad affilare le sue armi per riuscire a influenzare tutto ...