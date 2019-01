Giancarlo Magalli Vs tutti La Volpe? ' Una goccia che scava la pietra' | poi la ' lite' con

I Fatti Vostri - battibecco tra Giancarlo Magalli e Michele Guardì : gelo in diretta : FUNWEEK.IT - Brutto bruttissimo spettacolo quello andato in onda nel corso della puntata de I Fatti Vostri del 29 gennaio quando - come riportato da TvBlog - ad un certo punto Giancarlo Magalli e ...

Giancarlo Magalli - gelo ai Fatti Vostri : in diretta litiga con il regista Michele Guardì / Video : Piccato botta e risposta tra Giancarlo Magalli e Michele Guardì, lo storico regista dei Fatti Vostri. Il tutto in diretta. Oggi 29 gennaio 2019 il "fattaccio", messo in evidenza dal sito TVBlog. La causa è un filmato partito accidentalmente prima del previsto: Magalli sta dando delle anticipazioni

I fatti vostri - botta e risposta in diretta tra Giancarlo Magalli e Michele Guardì (VIDEO) : Che Giancarlo Magalli e Michele Guardì non se le mandassero a dire per la datata amicizia è fuori dubbio. Ma nella puntata de I fatti vostri andata in onda oggi 29 gennaio 2019, nonostante la buona notizia che abbiamo lanciato in una nostra anteprima riguardo il ritorno della trasmissione del mattino di Rai 2 anche nella prossima stagione tv, il conduttore e il regista della trasmissione invece di festeggiare, si rendono protagonisti di un ...

Giancarlo Magalli smentisce la sua relazione con la 22enne Giada Fusaro : “Una storia d’amore inventata e costruita” : Con un lungo post su Facebook, Giancarlo Magalli ha smentito la notizia della sua relazione con la 22enne Giada Fusaro, di 49 anni più giovane di lui, pubblicata dal settimanale Gente in un servizio dal titolo “La verità sulla loro storia“. “Oggi, improvvisamente, mi viene attribuita una relazione, per di più con una ragazza più giovane di mia figlia e questo ha provocato reazioni che vanno dalla solidarietà al rimprovero – ...

Giada Fusaro smentisce il fidanzamento con Giancarlo Magalli : Giada Fusaro su “Instagram” ha smentito sorridendo di essere la fidanzata di Giancarlo Magalli. Già nei giorni scorsi aveva parlato «solo di una grande amicizia», ma le parole del conduttore televisivo non sembravano lasciare dubbi sulla relazione tra i due: «Ma quale fidanzamento e fidanzamento, non credete ai giornali». «Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è ...

