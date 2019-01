GF Vip | Eleonora Giorgi si mostra per la prima volta dopo i ritocchi estetici VIDEO

Grande Fratello Vip 3 - Benedetta Mazza : "Stefano Sala? Non ho aspettative. La battuta di Eleonora Giorgi è stata di cattivo gusto" : Benedetta Mazza, la showgirl emiliana nota soprattutto per essere stata una delle Professoresse de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1, è stata intervistata dal sito SuperGuida Tv, al termine della sua esperienza nella terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 terminato con la vittoria di Walter Nudo.La showgirl 29enne, sostanzialmente, ha chiuso la sua avventura con un bel sesto posto, arrivando fino ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi sconcertante : 'Mi voleva in tutti i sensi' - chi è il super-Vip inguaiato : Le dichiarazioni fatte da Eleonora Giorgi durante la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip hanno avuto un eco enorme fuori dalla casa e non si sono di certo fermate qui. Infatti, intervistata al ...

Grande Fratello Vip - la confessione spinta di Eleonora Giorgi : 'Quando gli uomini mi vedevano...' : Difficile contenere Eleonora Giorgi ora che è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip . L'attrice a Un giorno da pecora su Radiouno è tornata a parlare del piccolo lifting che ha fatto al suo viso ...

Gf Vip - Eleonora Giorgi è un fiume in piena : "Gli italiani si facevano le cose pensando a me" : Uscita dalla casa del Gf Vip, Eleonora Giorgi è un fiume in piena, parla della sua vita senza problemi, del lifting e degli uomini che hanno segnato in qualche modo il suo percorso.Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex concorrente del Gf non trattiene nulla. L'attrice, infatti, ha esordito parlando delle sue rughe: "Ci ho vissuto molto bene per dieci anni, ma tra pochi giorni farò un piccolo reset, senza toccare nulla che abbia a ...

Eleonora Giorgi - lifting dopo il GFVip : «Prima gli uomini mi guardavano - ora sono trasparente» : Eleonora Giorgi cede al fascino del lifting dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2018. Jack Nicholson che ci prova, gli abbracci di Sandro Pertini, l'intervista con Moravia fino al...

Benedetta Mazza si sfoga contro Eleonora Giorgi dopo la lite al GF Vip : Eleonora Giorgi attaccata da Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip 3 Le nomination fatte ieri in diretta al Grande Fratello Vip da parte degli eliminati hanno causato alcune polemiche nella Casa. Benedetta Mazza era risultata la concorrente ancora in gioco più nominata, e si era anche resa protagonista di un’accesa discussione contro Eleonora Giorgi. Alla luce di quanto accaduto l’amica di Stefano Sala si è oggi sfogata affermando ...

Gf Vip - volano stracci tra Benedetta e Eleonora : "Tra me e te non so chi sia stata più avvinghiata a Stefano" : La tredicesima puntata del Gf Vip è stata piuttosto ricca di colpi di scena, dopo l'eliminazione di Martina, gli ex concorrenti hanno dovuto fare le loro 'rivendication'. Il termine coniato ad hoc ...

Eleonora Giorgi e il lifting : «Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare un “reset”…» : “Aggiungo anche, che non c’è più, nel mondo dello spettacolo, una mia coetanea che non abbia fatto un “reset”…”, Eleonora Giorgi si sottopone a un lifting. L’attrice, che ha spento 65 candeline e ha da poco lasciato la casa del Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it, dopo la sua esperienza nel reality Mediaset ha deciso di ricorrere all’aiuto del chirurgo. Troppe righe sul viso: “Io so soltanto – ha raccontato in un’intervista ...

