Francia | PIL 4° trimestre in frenata e consumi al palo

Francia : rivisto al ribasso PIL del terzo trimestre : È stato un anno difficile per la seconda economia della zona euro, soprattutto per le proteste dei gilet gialli che probabilmente hanno rallentato la crescita nelle ultime settimane. Ricevi ...

Travaglio : “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3 - 5 di deficit-Pil per via dei gilet gialli. È demenziale” : “Abbiamo un debito pubblico molto più alto rispetto alla Francia, ma è anche vero che l’andamento italiano sia del debito, sia del deficit è meno preoccupante in confronto a quello francese. Non dimentichiamo che la Francia è appena uscita da 9 anni consecutivi di procedura di infrazione per deficit eccessivo e in due di quegli anni il ministro dell’Economia si chiamava Moscovici“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto ...