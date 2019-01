Frammenti di plastica degli alimenti | prodotti Esselunga richiamati

meteoweb.eu

: RT @FattoAlimentare: Frammenti di plastica nel ragù di vitello Esselunga Top, lasagne al forno e cannelloni di carne: #Esselunga richiama t… - PollyWhite80 : RT @FattoAlimentare: Frammenti di plastica nel ragù di vitello Esselunga Top, lasagne al forno e cannelloni di carne: #Esselunga richiama t… - Len_Sonnicott : RT @FoodSafeIT: ? Avviso ai #Consumatori ?? Frammenti di #PLASTICA: Esselunga richiama #ragù di vitello, #lasagne al forno e i #cannelloni… - magicaGrmente22 : RT @ilSalvagenteit: Frammenti di plastica nei piatti pronti di #Esselunga, via dagli scaffali -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) “Il rischio della presenza del frammento diè contenuto così come il pericolo per la Salute. Il servizio clienti ha da subito contattato i consumatori che hanno acquistato uno o piùinvitandoli a non consumarli, ma a restituirli nel negozio in cui è stato effettuato l’acquisto per ricevere il rimborso o la sostituzione”.Così in una notaprecisa sul richiamo precauzionale di alcuni(cannelloni di carne con scadenza 29-01-19; lasagne al forno da 600 grammi con scadenza 30-01-19; ragù di vitello della linea Top da 200 grammi con scadenza 7-02-19).“La possibile presenza didi un’etichetta in– precisa– prevede il ritiro dagli scaffali di tre referenze prodotte il 24-01 e a richiamare i clienti che le avevano acquistate”. Il servizio clienti “ha da subito contattato ...