Flat tax 2019 per lezioni private | quanto pagano gli insegnanti

Febbre da Flat tax per le partite Iva con il nodo delle quote societarie : L’aumento a 65mila euro della soglia di ricavi dilata la platea del regime agevolato. Da quest’anno non ci sono più limiti alla spesa per il personale, al costo dei beni strumentali e al reddito da lavoro dipendente o pensione. Tempi stretti per la scelta in vista della prima fattura. Punto cruciale: le partecipazioni...

Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019 : quanto si perde con Partita Iva : Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019: quanto si perde con Partita Iva La Flat tax 2019, anche se sarebbe meglio definirla nuovo regime forfettario 2019 per partite Iva, è davvero così conveniente? Dipende. Da cosa? Dai costi che si sostengono per la propria attività. È vero che il regime forfettario 2019 porta con sé una importante novità in fatto di aliquota sostitutiva, che ricordiamo essere al 15% per i redditi annui inferiori a ...

Flat tax 2019 : start up-forfettario 2019 - cosa c’è in Manovra : Flat tax 2019: start up-forfettario 2019, cosa c’è in Manovra Come funziona la Flat tax per il forfettario Nel 2019 cambia il regime forfettario per gli effetti della prossima Manovra. Innanzitutto, si amplia la platea dei beneficiari: rientreranno professionisti e imprese che non superano i 65mila euro di ricavi. Importante poi sottolineare che saranno eliminati i limiti di spesa per il personale (5 mila euro) e l’acquisto di beni ...

Flat tax 2019 : regime forfettario - ridotti i beneficiari. Chi non rientra : Flat tax 2019: regime forfettario, ridotti i beneficiari. Chi non rientra Beneficiari Flat tax 2019, chi non ha i requisiti Brutte notizie per alcuni lavoratori autonomi che aspettano con trepidazione la Flat tax 2019 e l’estensione del regime forfettario. Come è ben noto ormai, l’anno prossimo sarà introdotta la Flat tax, che prevede un’aliquota fissa al 15% sui ricavi fino a 65.000 euro annui per le partite Iva. Esenzione Iva e altri ...

Doppio bonus per chi assume al Sud Flat tax - il nodo detrazioni sui mutui : Si sommano l'agevolazione per gli under 35 e l'incentivo per il reddito di cittadinanza. Partite Iva tassate al 15%, il nodo delle detrazioni sui mutui

Legge di Bilancio 2019 : pensioni e Flat tax - il testo ufficiale pdf : Legge di Bilancio 2019: pensioni e Flat tax, il testo ufficiale pdf Flat tax e pensioni in Legge di Bilancio, ecco il testo Si compone di 108 articoli per un totale di 75 pagine il testo ufficiale disponibile in pdf della Legge di Bilancio 2019. Si tratta del testo del disegno di Legge bollinato dalla Ragioneria dello Stato e con la firma del Presidente della Repubblica: è datato 31 ottobre 2018 ore 00:40. Chiaramente contiene misure ...

Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati - quale conviene : Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati, quale conviene Confronto Flat tax contro Busta paga dipendenti L’entrata in vigore della Flat tax nel 2019 potrebbe cambiare il pensiero di chi fino a oggi riteneva più conveniente ricevere una Busta paga ogni mese, piuttosto che fatturare in qualità di lavoratore autonomo. La Flat tax andrà infatti a cambiare le carte in tavola, sotto l’aspetto dei redditi. Con le partite Iva che ...

“L’1 per cento è ambizioso - ma se vinciamo le europee faremo la vera Flat tax” : Roma. Se gli si fa notare che la politica economica del governo la dettano i grillini, scuote la testa, risentito: “È chiaro che se ci fosse stato un monocolore Lega, la manovra sarebbe diversa”. Ma il monocolore non c’è, e nel frattempo c’è Luigi Di Maio che parla di un imminente boom economico. “N