Fiorentina-Roma | si scatena l' ironia social | dai 7 nani ai 7 ' golli'

Coppa Italia - Fiorentina-Roma 7-1 : Chiesa show - giallorossi travolti : La meraviglia viola e la vergogna giallorossa. Tutto in una partita, tutto a Firenze, con la squadra di Pioli che strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia e quella di Di Francesco che trova ...

Coppa Italia : Fiorentina-Roma 7-1 - la Viola è in semifinale : Nel secondo quarto di finale della Coppa Italia, la Fiorentina travolge una Roma irriconoscibile e si qualifica alla semifinale. Al Franchi finisce 7-1 per la squadra di Pioli, che festeggia grazie ...

Fiorentina-Roma - Pioli : “Una partita quasi perfetta” : FIORENTINA ROMA Pioli – La Roma frana sotto i colpi della Fiorentina che supera i quarti di finale di Coppa Italia con il clamoroso risultato di 7 a 1 assolutamente inaspettato alla vigilia. Cinici e spietati i viola hanno sempre dato l’impressione di controllare l’incontro nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa. Tripletta per […] L'articolo Fiorentina-Roma, Pioli: “Una partita quasi perfetta” proviene ...

Roma travolta - Fiorentina in semifinale : La Fiorentina approda in semifinale di Coppa Italia travolgendo 7-1 la Roma allo stadio Artemio Franchi. A regalare la qualificazione ai viola, che mancavano l'appuntamento con le semifinali da 4 anni,...

Roma umiliata a Firenze : 7-1 dalla Fiorentina - triplo Chiesa : TORINO - Come le serate più nere contro Manchester United e Bayern, la Roma perde 7-1 al Franchi e saluta la Coppa Italia, con i viola ora prossimi avversari della vincente tra Atalanta e Juventus. ...

Fiorentina-Roma 7-1 : pagelle e tabellino : Fiorentina-Roma, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

DIRETTA/ Fiorentina Roma - risultato live 6-1 - streaming video Rai : gol di Benassi - Chiesa e Simeone! : DIRETTA Fiorentina Roma streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita al Franchi, nei quarti di Coppa Italia.

Coppa Italia - Fiorentina-Roma finisce 7-1 : Tripletta di Chiesa Disfatta giallorossa in Coppa Italia. La squadra di Di Francesco è stata travolta dagli uomini di Pioli. E finita 7-1, e la Fiorentina si è qualificata per la semifinale dove incontrerà la vincente tra Atalanta e Juventus. È stato un massacro sportivo. La Roma non ha schierato la squadra B, anzi. Tanti titolari. Eppure è stato un match senza storia. Doppietta di Federico Chiesa nei primi 18 minuti. Kolarov accorcia le ...

VIDEO Triplette Federico Chiesa - Fiorentina-Roma 7-1 : i gol dell’attaccante in Coppa Italia : Federico Chiesa ha segnato una bellissima tripletta in Fiorentina-Roma 7-1, quarto di finale della Coppa Italia. L’attaccante dei viola ha sbloccato la partite con due reti in contropiede al 7′ e al 18′, poi nel finale ha arrotondato il proprio tabellino. Di seguito il VIDEO dei gol di Federico Chiesa in Fiorentina-Roma 7-1. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA VIDEO ...

La Fiorentina ha battuto 7-1 la Roma e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia : Nel secondo quarto di finale di Coppa Italia la Fiorentina ha battuto la Roma con un surreale 7-1 e si è quindi qualificata alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Atalanta-Juventus. La Fiorentina ha segnato tre gol nel primo tempo

Fiorentina-Roma 7-1 : tripletta di baby-Chiesa - giallorossi umiliati : Una umiliazione come la Roma nella sua storia ne ha subite poche, quella di oggi in Coppa Italia a Firenze, dove la Fiorentina ha piallato i giallorossi col punteggio di 7-1. E dire che dopo la doppietta di Federico Chiesa in apertura (8' e 17' del primo tempo), la squadra di Di Francesco si era ill

Fiorentina-Roma 7-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Fiorentina-Roma 7-1 : giallorossi umiliati - prova vergognosa : La Roma finisce umiliata dalla Fiorentina (7-1) ed esce dalla Coppa Italia. Tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone e gol di Muriel e Benassi. LEGGI LA CRONACA

Fiorentina-Roma 7-1 - Coppa Italia : i viola strapazzano i giallorossi e volano in semifinale : La Fiorentina ha demolito la Roma con un sonoro 7-1 nel quarto di finale della Coppa Italia 2019, i viola hanno dominato in lungo e in largo la partita allo Stadio Artemio Franchi qualificandosi così per la semifinale che giocheranno contro la vincente di Atalanta-Juventus (match in programma questa sera). I padroni di casa sono semplicemente stati superlativi, perfetti in ogni frangente dell’incontro che hanno controllato con disinvoltura ...