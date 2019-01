Fiorentina-Roma 7-1 | tripletta di baby-Chiesa | giallorossi umiliati

Fiorentina-Roma 7-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Fiorentina-Roma 7-1 : giallorossi umiliati - prova vergognosa : La Roma finisce umiliata dalla Fiorentina (7-1) ed esce dalla Coppa Italia. Tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone e gol di Muriel e Benassi. LEGGI LA CRONACA

Fiorentina-Roma 7-1 - Coppa Italia : i viola strapazzano i giallorossi e volano in semifinale : La Fiorentina ha demolito la Roma con un sonoro 7-1 nel quarto di finale della Coppa Italia 2019, i viola hanno dominato in lungo e in largo la partita allo Stadio Artemio Franchi qualificandosi così per la semifinale che giocheranno contro la vincente di Atalanta-Juventus (match in programma questa sera). I padroni di casa sono semplicemente stati superlativi, perfetti in ogni frangente dell’incontro che hanno controllato con disinvoltura ...

Pagelle Fiorentina Roma 7-1 - voti Coppa Italia : Federico Chiesa magnifico con tre gol - giallorossi del tutto fuori partita : Vittoria nettissima della Fiorentina, che travolge la Roma per 6-1 con una prestazione estremamente convincente, unita a un’assenza mentale della Roma particolarmente evidente. I viola si qualificano per la semifinale della Coppa Italia estasiando il Franchi: Federico Chiesa è il vero protagonista della notte con una superlativa tripletta. Di seguito le Pagelle dell’incontro. Fiorentina Lafont, 6,5: Non corre grandi pericoli, anche ...

7-1 Viola - Roma umiliata : Chiesa trascina la Fiorentina - Di Francesco rischia l’esonero! : Coppa Italia, Federico Chiesa ha dominato in lungo ed in largo portando in semifinale la Fiorentina con un 7-1 senza storia Dominio Viola al Franchi. Questa sera è andato in scena il secondo quarto di finale di Coppa Italia, con la netta affermazione della Fiorentina sulla Roma, sempre più in crisi dopo la rimonta subita in campionato dall’Atalanta. L’incontro odierno è stato gestito al meglio dalla squadra di Pioli, capace di ...

Coppa Italia : quarti - Fiorentina-Roma 7-1 : 20.10 La Fiorentina approda alle semifinali di Coppa Italia (aspetta Atalanta-Juve) con un clamoroso 7-1 in casa sulla Roma Viola subito graffianti in contropiede: una doppietta di Chiesa (7' e 18') indirizza subito la gara. La Roma ha una fiammata con il gol di Kolarov (sinistro dal limite al 28'), ma già al 33' Muriel firma il 3-1. Di Francesco gioca la carta Dzeko (con Schick davanti), ma Benassi firma il poker (66'). La Roma perde la ...

Fiorentina - Chiesa : 'Penso prima alla squadra - la Roma...' : L'esterno della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato a Rai Sport nell'intervallo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma: 'Penso prima alla squadra e stiamo facendo un grande primo tempo, approcciando benissimo. Ora c'è il secondo: dobbiamo ...

