Fiorentina | Pioli | ' Serata quasi perfetta'

FIORENTINA ROMA Pioli – La Roma frana sotto i colpi della Fiorentina che supera i quarti di finale di Coppa Italia con il clamoroso risultato di 7 a 1 assolutamente inaspettato alla vigilia. Cinici e spietati i viola hanno sempre dato l'impressione di controllare l'incontro nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa. Tripletta per […]

Fiorentina - Pioli euforico : 'Una serata perfetta' : Stefano Pioli è raggiante dopo il 7-1 della sua Fiorentina contro la Roma, che è valso l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. 'Una serata quasi perfetta', dice il tecnico viola ai microfoni Rai al ...

Coppa Italia Fiorentina - Pioli : «Roma? Serve una grande prestazione» : FIRENZE - " Roma ? Sarà la partita più importante della Coppa Italia, non di tutta la stagione, visto che è ancora lunga. E la stagione non si deciderà domani sera" . Così il tecnico della Fiorentina ,...

Fiorentina-Roma - Pioli : 'Orario di gioco inadatto - servirà pazienza in campo' : Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Roma, valida per i quarti di finale, Stefano Pioli ha presentato così la gara in conferenza stampa. "Stiamo per giocare la partita più importante della ...

Fiorentina : Pioli - serve grande prova : ANSA, - FIRENZE, 29 GEN - "La vittoria di domenica contro il Chievo ha accresciuto la nostra autostima e la fiducia nei nostri mezzi, siamo pronti per una partita importante come quella di domani ...

Fiorentina - Pioli : 'Contro la Roma serve una grande prova' : 'La vittoria di domenica contro il Chievo ha accresciuto la nostra autostima e la fiducia nei nostri mezzi, siamo pronti per una partita importante come quella di domani contro la Roma, teniamo tanto ...

Chievo-Fiorentina - Pioli : 'Muriel sta diventando un punto di riferimento. Lui e Chiesa - che potenziale offensivo' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , l'allenatore viola Stefano Pioli ha commentato così il match: "Per noi tutte le partite hanno un'importanza notevole, perché siamo in ritardo e dobbiamo ...

Chievo-Fiorentina - probabili formazioni : Di Carlo e Pioli in emergenza : CHIEVO FIORENTINA probabili formazioni – Dopo la sconfitta con la Juventus, un nuovo difficilissimo esame per il Chievo di Di Carlo: la formazione gialloblù affronta la Fiorentina sperando di confermare la statistica che non la vede ko per due gare di fila in campionato da inizio novembre. Come riporta Sky Sport i numeri sorridono anche […] L'articolo Chievo-Fiorentina, probabili formazioni: Di Carlo e Pioli in emergenza proviene da ...

Fiorentina - Pioli “trattiene” Pjaca e su Badelj… : Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa ha svelato qualche dettaglio della formazione che affronterà il Chievo Verona Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa della prossima gara che la squadra viola giocherà nel weekend contro il Chievo Verona. “Col Chievo giocherà di certo Hancko. Come tanti giocatori dell’Est ha molta fame, lavora molto per farsi trovare pronto. Mi aspetto una ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Formazione? Giocherà Hancko dal primo minuto» : Vincere con la politica dei giovani? Solo con loro non credo sia possibile, ma quest'anno non abbiamo solo loro, c'è esperienza e la danno i vari Muriel e Pezzella . Sicuramente non possiamo comprare ...

Fiorentina : Corvino chiarisce il futuro di Pioli : Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport , il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato anche del futuro dell'allenatore Stefano Pioli : 'Gode della profonda stima mia e della società. C 'è un'opzione di rinnovo e intendiamo ...