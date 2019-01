Fiorentina | Chiesa | ' Penso prima alla squadra | la Roma'

DIRETTA/ Fiorentina Roma - risultato live 1-0 - streaming video Rai : Chiesa batte Olsen - viola in vantaggio! : DIRETTA Fiorentina Roma streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita al Franchi, nei quarti di Coppa Italia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime notizie : Chiesa - il rinnovo con la Fiorentina è lontano e i bianconeri sognano : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: sondaggio per Nicolò Zaniolo della Roma, Bruno Alves una soluzione dopo l'infortunio di Leonardo Bonucci.

Chievo-Fiorentina - Pioli : 'Muriel sta diventando un punto di riferimento. Lui e Chiesa - che potenziale offensivo' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , l'allenatore viola Stefano Pioli ha commentato così il match: "Per noi tutte le partite hanno un'importanza notevole, perché siamo in ritardo e dobbiamo ...

Serie A - Chievo-Fiorentina 3-4 : che show al Bentegodi - decide la doppietta di Chiesa : VERONA - Grande spettacolo al Bentegodi nell'anticipo dell'ora di pranzo della 21ª giornata. La Fiorentina vince a Verona contro il Chievo 4-3 dopo una partita davvero incredibile: gol, Var, ...

Chiesa trascina la Fiorentina al Bentegodi : La Fiorentina ha sconfitto il Chievo per 4-3 al Bentegodi nel match valido per il 21° turno di serie A . Dopo i gol di Muriel, 4', e Benassi, 26', nel primo tempo è decisiva la doppietta di Chiesa, ...

VIDEO Chievo-Fiorentina 3-4 - Highlights - gol e sintesi della partita. Sfida pirotecnica - doppietta Chiesa : La Fiorentina espugna per 3-4 il campo del Chievo nel lunch match della 21ma giornata della Serie A di calcio al termine di una partita pirotecnica. Doppio vantaggio toscano con Muriel e Benassi (in mezzo annullato il pari a Giaccherini), poi i veneti accorciano con Stepinski. Nella ripresa pari di Pellissier su rigore e Fiorentina in 10, ma i viola ribaltano la partita con la doppietta di Chiesa (in mezzo altro rigore fallito da Pellissier). A ...

E’ una Fiorentina tutta cuore e… Chiesa - poker esterno al Chievo : gialloblù sempre più ultimi : Gol ed emozioni al Bentegodi, con i viola che si prendono i tre punti nonostante l’inferiorità numerica arrivata per l’espulsione di Benassi La Fiorentina torna ad assaporare il gusto della vittoria, lo fa in casa del Chievo Verona che non riesce a sfruttare la superiorità numerica arrivata intorno all’ora di gioco per espulsione di Benassi. Paola Garbuio/LaPresse Un successo voluto ed ottenuto per gli uomini di Pioli, ...

Corvino spaventa le big : 'Futuro Chiesa? Lo vedo alla Fiorentina. I rinnovi...' : Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport , in cui ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa : ' Nessuno vale quanto lui nel calcio italiano, sono orgoglioso di avergli fatto firmare il primo contratto da professionista. Futuro? Lo ...

Fiorentina Sampdoria 0-0 LIVE - risultato in diretta. Ci prova Chiesa : ... pazzesca prestazione di Zapata a segno quattro volte Zapata super, poker al Frosinone: 5-0 Atalanta Leggi su Sky Sport l'articolo Zapata super, poker al Frosinone: 5-0 Atalanta 14:37 20 gen La ...

Inter - Gagliardini alla Fiorentina per arrivare a Chiesa : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato nerazzurro e spiega come l'Inter segua con molto Interesse Federico Chiesa. 'Per l'attacco occhi puntati sul gioiello della Fiorentina per il quale però va trovata una non ...

Fiorentina : viola in festa con Chiesa : ANSA, - FIRENZE, 14 GEN - La Fiorentina si coccola Federico Chiesa, decisivo a Torino in Coppa Italia. La doppietta del talento viola ha regalato un successo importantissimo alla propria squadra. ...

Chiesa - roba da bomber : una doppietta al Torino. Fiorentina - ok nel finale : Sarà anche Frecciarossa Cup, ma al «Grande Torino» per 88 minuti Toro e Fiorentina hanno viaggiato al piccolo trotto, quasi fosse un' amichevole di quelle messe in piedi in vista della ripresa. Poi è bastata un' accelerazione di Simeone, figlia anche della distrazione di Djidji, per lanciare Simeone

Coppa Italia : Torino-Fiorentina 0-2 - doppietta di Chiesa nel finale : Decide Chiesa, Fiorentina ai quarti di Coppa Italia, il cammino del Toro finisce qui. Decide Federico Chiesa, figlio d'arte, che del babbo Enrico ha la classe e il carattere. Il suo gol arriva a ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - ottavi : Chiesa lancia la Fiorentina! Ora tocca all'Inter : Risultati Coppa Italia: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 13 gennaio 2019 e valide per il tabellone degli ottavi di finale.