Fino in Australia a bordo di un camion militare riadattato a casa mobile | una

Animali : crolla la popolazione di squali in Australia - Fino a -90% in 55 anni : Secondo una ricerca della University of Queensland e della Griffith University, in Australia, in particolare al largo della costa orientale, le popolazioni di squali sono crollate in 55 anni, con alcune specie come il grande squalo bianco e lo squalo martello ridotte del 92%, lo squalo bronzo a meno 82% e lo squalo tigre a meno 74%. Gli esperti hanno studiato i dati dei programmi di controllo degli squali attuati dal 1962 al 2016 – ...