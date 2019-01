Figc | commissione per assegnare gli scudetti contesi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Tante le notizie importanti nella giornata di oggi per quanto riguarda il campionato italiano, su tutte le svolta epocale sul format. Il presidente della, Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale di oggi ha svelato che è stata decisa unapredisposta ad analizzare le diverse richieste arrivate alla Federcalcio riguardo l'assegnazione direlativi a stagioni sportive dell'inizio del secolo scorso. Tali richieste sono state avanzate da quattro club di Serie A (Lazio, Torino, Genoa e Bologna). "Solo cosi' infatti ritengo che si possa finalmente dare valore al senso storico dei fatti e consentire a tutti di farsi la propria opinione senza preconcetti o precostituite posizioni faziose dettate dal tifo".