Figc cambia le regole | dopo due episodi di cori razzisti squadre negli spogliatoi

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)no le procedureper la sospensione temporanea delle partite in caso di. Secondo quanto stabilito dal Consiglio federale, al verificarsi del primoo ledovranno andare al centro del campo. In caso di reiterazione deiledovranno recarsi. La decisione di eventuale sospensione della partita spetta sempre alle autorità competenti, quindi ai responsabili di ordine pubblico.La modifica delle procedure arriva in seguito agliche hanno recentemente colpito il calcio italiano. In particolare gli ultimi casi, come i reiterati "buu"all'indirizzo di Kalidou Koulibaly durante Inter - Napoli, partita giocata a San Siro e valida per la 18esima giornata di Serie A.