Fifa | la spesa per i trasferimenti internazionali ha superato i 7 miliardi di dollari nel

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Nelle ultime ore importante analisi dalGlobal Transfer Market Report, nel dettaglio laper ihai 7dinel 2018. Come riportato dall'Adnkronos latotale ha raggiunto un nuovo massimo di 7,03di, il 10,3% in più rispetto al 2017, stabilito un nuovo record con 16.533, il 5,6% in più rispetto al 2017, coinvolgendo 14.186 giocatori di 175 diverse nazionalità. Il 78,2% dell'interamondiale è avvenuto tra club appartenenti alla Uefa, per la Francia saldo netto positivo con 467,2 milioni di., per l'Inghilterra ha avuto il saldo netto negativo maggiore con -1.05di. L'Arabia Saudita è salita al 7° posto nella classifica dei club che hanno speso di più nel mondo, con 173,9 milioni dinel 2018.