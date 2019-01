Festival di Sanremo 2019 | tutti i duetti | Morgan con Achille Lauro | mistero sull' ospite

Giuria Festival di Sanremo 2019 : regolamento e televoto - come funziona : Giuria Festival di Sanremo 2019: regolamento e televoto, come funziona La 69esima edizione del “Festival di Sanremo” è ormai alle porte. Dopo il grande successo dello scorso anno viene confermato Claudio Baglioni alla guida del programma, in qualità di Direttore Artistico. Sarà accompagnato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele in quest’avventura ricca di novità. Anzitutto nel numero dei partecipanti: i 20 ...

Festival di Sanremo - tutti i duetti : Morgan con Achille Lauro - c'è anche Cristina D'Avena : tutti i duetti di Sanremo 2019 sono stati annunciati, eccezion fatta per i ragazzi de Il Volo, che non hanno annunciato il loro ospite neanche in conferenza stampa. Sul palco dell'Ariston...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele al Festival : vestiti - stilisti - look serata per serata : Cresce l'attesa per la 69esima edizione del Festival che vedrà la comica romana nel ruolo di co-conduttrice. Quali abiti...

Sanremo : i testi delle canzoni vincitrici degli ultimi 10 Festival : Tempo di recap! The post Sanremo: i testi delle canzoni vincitrici degli ultimi 10 Festival appeared first on News Mtv Italia.

Domanipress al Festival di Sanremo per raccontare la sessantanovesima edizione nel segno della contemporaneità : Anche quest’anno la redazione di Domanipress vola a Sanremo per la sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana nel segno della comicità pungente di Claudio Bisio e la poliedricità del talento multiforme di Virginia Raffaele che insieme al dirottatore artistico Claudio Baglioni, per la seconda volta al timone della più importante rassegna musicale italiana animeranno le cinque serate della manifestazione canora. Davvero un ...

La giacca si sbottona! Anna Tatangelo... il gran fisico al Festival di Sanremo : Ci vuole davvero un fisico per andare sul palco del Festival di Sanremo... ne è convinta anche Anna Tatangelo, che a una settimana dal via della kermesse si presenta si mostra ai suoi follower in forma perfetta. Su Instagram, eccola in giacchetto di jeans e top sportivo, ma la giacca è sbottonata e sotto lascia intravvedere degli addominali a dir poco atletici : "#LaFortunaSiaConMe Tour 2019. In quale città vorreste una data del tour?"

Testo de L’ultimo ostacolo di Paola Turci al Festival di Sanremo 2019 - un invito a stare insieme : Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2017, il Testo de L'ultimo ostacolo di Paola Turci la riporta all'Ariston con una canzone d'amore grintosa e decisa. Due anni fa la cantautrice romana aveva ottenuto consensi unanimi con il brano Fatti bella per te, giungendo in finale e piazzandosi al quinto posto in classifica, con un brano tutto imperniato sull'importanza della consapevolezza di se stessi. Grandi apprezzamenti anche per la sua ...

Il commovente e coraggioso testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara al Festival di Sanremo 2019 : Parte già col favore della critica e con un tema che ha colpito tutti il testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara a Sanremo 2019. Per il cantautore romano, abituato a brillare e distinguersi sul palco dell'Ariston dando il meglio di sé tanto con brani eccentrici ed ironici come Salirò e La Paranza tanto con canzoni impegnate come la profonda A bocca chiusa, si tratta della settima partecipazione al Festival. Per i suoi fan è ...

Testo de L’ultimo ostacolo di Paola Turci al Festival di Sanremo 2019 - un invito a stare insieme : Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2017, il Testo de L'ultimo ostacolo di Paola Turci la riporta all'Ariston con una canzone d'amore grintosa e decisa. Due anni fa la cantautrice romana aveva ottenuto consensi unanimi con il brano Fatti bella per te, giungendo in finale e piazzandosi al quinto posto in classifica, con un brano tutto imperniato sull'importanza della consapevolezza di se stessi. Grandi apprezzamenti anche per la sua ...

I Sottotono tornano al Festival di Sanremo - come ospiti - dopo 18 anni : E' una notizia destinata a suscitare l'entusiasmo di decine di migliaia di fan in tutta Italia, quella diffusa nel pomeriggio di oggi da TV Sorrisi e Canzoni. A quanto pare infatti i Sottotono prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, non come concorrenti, ma come ospiti di Livio Cori e Nino D'Angelo, nella serata dei duetti. La notizia sta comprensibilmente suscitando tanto entusiasmo quanto stupore, dato che lo storico ...

Pierfrancesco Favino torna al Festival di Sanremo : arriva l’ufficialità : Pierfrancesco Favino torna al Festival di Sanremo: arriva l’ufficialità sulla presenza dell’attore Pierfrancesco Favino torna al Festival di Sanremo. Nelle ultime ore la notizia è stata ufficializzata. Dunque, l’attore romano ha accettato l’invito dell’amico Claudio Baglioni, con cui un anno fa ha condiviso il palco dell’Ariston nella veste di conduttore, assieme a Michelle Hunziker. Quest’anno sarà ...

Il commovente e coraggioso testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara al Festival di Sanremo 2019 : Parte già col favore della critica e con un tema che ha colpito tutti il testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara a Sanremo 2019. Per il cantautore romano, abituato a brillare e distinguersi sul palco dell'Ariston dando il meglio di sé tanto con brani eccentrici ed ironici come Salirò e La Paranza tanto con canzoni impegnate come la profonda A bocca chiusa, si tratta della settima partecipazione al Festival. Per i suoi fan è ...

Festival di Sanremo 2019 - anche Morgan sul palco dell'Ariston : canterà con Achille Lauro : di Alessio Esposito Dopo le due partecipazioni con i Bluvertigo, Morgan torna a Sanremo. Ma non da concorrente. Marco Castoldi sarà infatti protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo ...

Festival di Sanremo 2019 - Premio carriera a Pino Daniele. La delusione di Peppino Di Capri. : Sanremo, Premio carriera a Pino Daniele . La delusione di PepPino Di Capri. 'Avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla carriera a PepPino. Senza nulla togliere alla grandezza ...