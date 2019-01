Ferrari - La Monza SP2 vince il premio di Auto più bella dell' anno

quattroruote

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La giuria del Festivalmobile International di Parigi ha eletto laSP2 comepiù. La sportiva di Maranello si è infatti aggiudicata ildi "Most beautiful supercar of the year 2018", consegnato direttamente a Flavio Manzoni, Senior Vice President del Design300 km/h senza parabrezza. LaSP2 è il primo moo, insieme alla sorella monoposto SP1,a serie Icona, una nuova gamma di moi a tiratura limitata destinati ai collezionisti del Cavallino. Create come omaggio al passato, lesfruttano la meccanicaa 812 Superfast coniugandola con una carrozzeria ispirata alle barchette da competizione: vista l'assenza del parabrezza i due moi sfruttano il Virtual Wind Shield, un sistema che devia i flussi aerodinamici per non infastidire il guidatore alle alte velocità. Davanti all'abitacolo è presente ...