Ferrara | torna a casa dal supermercato | Donatella travolta e uccisa in sella alla sua bici

Smog Ferrara : l’aria torna respirabile - stop alle misure d’emergenza : misure d’emergenza antiSmog sospese a Ferrara, unica provincia dell’Emilia–Romagna ad adottare restrizioni contro l’inquinamento anche a Natale. Secondo il bollettino odierno dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae), a Ferrara e Cento i valori delle polveri PM10 sono rientrati nei livelli consentiti per legge e di conseguenza da domani saranno revocate le misure d’emergenza in vigore fino ad ...